"Me resulta ingenuo y casi pueril decir que lo de Milei sólo fue irresponsable"

Claudio Lozano / Foto: Archivos Télam

El presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, consideró una "ingenuidad" que algunos dirigentes hayan caracterizado apenas de "irresponsables" los dichos del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre el valor del peso, los plazos fijos y el sistema cambiario, cuando en realidad estas"Me resulta ingenuo y casi pueril escuchar planteos de dirigentes caracterizando las afirmaciones de Milei simplemente como irresponsables", dijo Lozano para quien el candidato de LLA ".""Estamos frente a una clara decisión políticaargentina. Por eso hace apología del genocidio, por eso habla de guerra y excesos, por eso propone la dolarización, por eso impulsa la crisis hiperinflacionaria hoy, a efectos de aparecer como el salvador luego del más absoluto desastre".El ex legislador y ex director del Banco de la Nación Argentina aludió así a una serie de declaraciones de Milei, quien en diversos reportajes de los últimos días , señaló que "cuanto más alto esté el dólar, más fácil será dolarizar", que "el peso no puede valer ni excremento" y recomendó no renovar los plazos fijos en moneda nacional.En un mensaje en su perfil de Twitter, Lozano enfatizó la necesidad de "decretar la emergencia cambiaria, intervenir sobre las operaciones en los mercados paralelos suspendiendo todas aquellas operaciones que no sean económicamente imprescindibles, ajustar el comportamiento de los exportadores para que adelanten las divisas necesarias para la situación vigente, aplicar de manera agravada la ley penal cambiaria, e intervenir sobre el sistema de precios para evitar que se paralice la actividad"."La amenaza de un desastre económico-social de la Argentina en este fin de año, está puesta sobre la mesa", insistió y subrayó que el Gobierno debe hacer uso de todo el poder estatal parapara sostener la imposición de un orden que defienda a la sociedad.