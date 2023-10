Rechazan la recusación contra jueces que ordenaron el juicio oral por caso Memorándum

Foto: archivo.



La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la recusación planteada por la defensa del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, contra dos de sus integrantes en la causa en la que se investiga si se cometieron delitos en la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán en el marco de la causa AMIA, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.



La Sala I del máximo tribunal penal resolvió "rechazar in limine el planteo de recusación efectuado por la defensa de Carlos Alberto Zannini", contra los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, que son quienes dispusieron la reapertura de la causa Memorándum, después de que un tribunal oral sobreseyera a todos los imputados por inexistencia de delito tras entender que no era necesario realizar un juicio oral.



El fallo lleva la firma de los dos jueces cuestionados por Zannini y de Carlos Mahiques, quien intervino por primera vez en el expediente en lugar de la magistrada Ana María Figueroa que en septiembre fue cesada en sus funciones tras haber cumplido 75 años y a la que días atrás el Senado de la Nación le dio acuerdo para continuar en el cargo por cinco años más.



Con esta decisión el tribunal se habilitó a resolver si concede o no la vía a la defensa del exsecretario de Legal y Técnica del gobierno de Fernández de Kirchner en el marco del recurso extraordinario presentado para que la Corte Suprema de Justicia revise el fallo que ordenó reabrir la causa.



"No se advierte que se hayan invocado ni presentado datos objetivos que permitan entender que se verifican en este caso alguno de los supuestos previstos en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), ni que las circunstancias alegadas por el presentante impidan emitir pronunciamientos con independencia e imparcialidad", sostuvieron los jueces al rechazar la recusación.



"La intervención de los suscritos, en esta oportunidad, únicamente se encuentra limitada al examen de los recaudos formales exigibles para que un recurso de esta naturaleza sea revisado por el máximo Tribunal", recordaron.



La causa Memorándum, que juzga el entendimiento alcanzado pero nunca implementado entre Argentina e Irán en el marco del caso AMIA, había sido cerrado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 que entendió que se trató de una decisión política no judiciable y que además nunca entró en vigencia.



La denuncia original, impulsada por el fallecido fiscal Alberto Nisman con familiares de victimas del atentado a la AMIA y dirigentes opositores, sostenía que la firma del memorándum fue a cambio de incrementar el comercio de granos (argentinos) y petróleo (iraní) y de hacer caer las alertas rojas de Interpol, aunque nada de eso ocurrió.