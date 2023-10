Testimonio clave en relación al secuestro del militante uruguayo Gonçalvez Busconi

Zulema Isabel Sosa de Alfaya y su esposo Roque, secuestrados nueve días en el Atlético / Foto: Alejandro Santa Cruz.

Carla Gonçalves (centro) acompaña hace años a víctimas y familiares de detenidos desaparecidos / Foto: Alejandro Santa Cruz.

Pablo Llonto, abogado de la querella / Foto: Alejandro Santa Cruz.

Una sobreviviente del porteño centro clandestino de detención "Club Atlético" aportó este martesen una causa por la desaparición del militante uruguayo, cuyo paradero en manos de la última dictadura militar no había podido ser reconstruido hasta hoy por la justicia federal., sobreviviente y testigo ante el juzgado federal de Daniel Rafecas,, en el marco de un expediente que vuelve a visibilizar la colaboración entre las dictaduras de la región a través del Plan Cóndor."La importancia de esto es que hay un reconocimiento fehaciente y legal de que mi papá estuvo en el Atlético para que la causa avance. Si todo va bien, a los represores de este circuito, especialmente los del Atlético, se les va a sumar una condena más por este caso", expresó a la salida de los tribunalesDurante la declaración, Sosa de Alfaya pudo dar cuenta por primera vez ante la justicia que Gonçalves fue el único hombre que vio durante su cautiverio."Él me hacía gestos de tranquilidad y me daba ánimo, eso me conmovió. Fue la única persona que vi, el único que me dio ánimo en medio de ese horror. Me decía que yo me iba a ir, nunca lo voy a olvidar", dijo Sosa de Alfaya a esta agencia, luego de haber brindado su testimonio.La testigo y su esposo,fueron secuestrados de su vivienda el 7 de octubre de 1977 y ambos estuvieron nueve días secuestrados en el Atlético."Yo lloraba porque habían quedado mis cuatro hijos chiquitos en casa. Jorge me tranquilizaba, me decía que él también tenía una nena y que me iban a liberar ¿Cómo podría olvidarme de su cara? Estoy cien por ciento segura que era el papá de Carla", rememoró la sobreviviente.Sosa de Alfaya dijo a Télam que "es muy triste recordar lo que pasó" y planteó: "Fueron nueve días de terror, horror,(los crímenes de la dictadura); me alegra mucho haber venido y ayudar a la familia de Jorge a encontrar justicia".Para Carla Gonçalves esta jornada fue "muy fuerte desde lo emocional" y explicó: ", por ejemplo, cuando dijo que agradecía haber tenido a mi papá enfrente porque es de ese aliento que le dio de lo que pudo aferrarse para sobrevivir ese tiempo que estuvo"."Zulema pudo decir 46 años después ante la justicia que mi papá estuvo ahí", dijo Gonçalves, quien estuvo acompañada por su madre, su hija mayor y su abogado Pablo Llonto.Gonçalves Busconi era oriundo de la ciudad uruguaya de Artigas. Con su esposa María Lenize Prato, se exilió en la Argentina -al igual que otros tantos compatriotas que huían de la dictadura de Juan María Bordaberry- y en 1975 participó de la fundación del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).Carla Gonçalves acompaña hace años a víctimas y familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. Siguió de cerca los distintos tramos de la megacausa por los crímenes cometidos en el circuito represivo de los centros clandestinos de detención conocidos como "Atlético", "Banco" y "Olimpo" (ABO).Así fue que dio con la única sobreviviente del Atlético -hasta el momento- que vio con vida a su padre en ese lugar y que hoy pudo dar cuenta de ello ante la justicia.