Investigan al hermano de un jugador de Independiente por el posible femicidio de su pareja

"Todavía no se hizo nada porque está en la casa con la pulsera, tranquilo él y nosotros acá con este dolor y sufrimiento. Él y su hermano, Ayrton, que juega en Independiente, es cómplice también junto a su familia, la madre, porque todos cubrieron" Jorge, padre de la víctima

La Justicia de Quilmes investiga como un femicidio la muerte de una joven de 21 años que era pareja del hermano del futbolista de Independiente, Ayrton Costa, y en cuyo cadáver se advirtieron signos de un posible estrangulamiento, informaron este martes fuentes judiciales y policiales.La víctima fue identificada como, quien fue hallada el último domingo por la tarde en un domicilio de la calle Sargento Cabral 761 de la localidad de Bernal, partido de Quilmes.Aguilar era madre de dos hijos -de 3 y 5 años- y pareja de Carlos Costa (26), hermano del defensor de Independiente y quien en el marco de unaSegún voceros policiales, al arribar personal de la comisaría de Bernal, Costa les explicó a los efectivos que se hallaban con su pareja tomando, queellahaciéndole maniobras de RCP., pero las justificó diciendo que se las produjo cuando intentaba reanimar a la joven.Al lugar arribó una ambulancia del, cuya médica confirmó el fallecimiento de la víctima.Un jefe policial contó que durante el hecho había otras tres personas que se retiraron del lugar antes de que llegara la ambulancia."Eran dos chicas y un chico. No hablaron de discusión", indicó un investigador.En un primer momento, la causa fue caratulada como, por luego de se conocieran los resultados preliminares de la, en la que se detectaron signos de posible estrangulamiento en el cadáver, el fiscal Jorge Saizar, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Quilmes, la modificó a"Era una pareja altamente tóxica. Teníaen el fuero de familia y penal", dijo a Télam un vocero judicial.Mientras que varios familiares de la víctima pidieron en declaraciones a la prensa que el caso se investigue como un posible femicidio, y le apuntaron a Costa y a su familia."Todo ocurrió en el domicilio de él. Hubo vecinos que escucharon, que después puso la música alta y le empezó amal. Me la mató, tiene dos nenes, el sábado cumple 6 años uno y ella la semana que viene cumplía 22 años", dijo en la mañana de este martes, a Canal 13."Todavía no se hizo nada porque está en la casa con la pulsera, tranquilo él y nosotros acá con este dolor y sufrimiento. Él y su hermano,, la madre, porque todos cubrieron", agregó el hombre.El padre de Agustina también dijo que tienenJorge comentó que, cuando el sospechoso que llevaba "tres años" detenido aún,Por su parte,y, en diálogo con el canal América TV, denunció que "tienen poder".La mujer explicó que fue el futbolista Ayrton Costa quien a las 16.50 de este lunes la llamó para decirle:"Yo cuando subí al tercer piso, mi hija estaba muerta hacía una hora más o menos. Lo único que hice es mirarle la cara y mi hija estaba toda verde, con el brazo cortado y una de las cuñadas la vistió y el hermano Lele, no sé lo qué estaba haciendo ahí, que la bañaron", denunció la madre.La mujer también dijo que la familia Costa ahora la quiere "ensuciar" diciendo que ella "le dio la droga", y en ese sentido reconoció: "Yo tuve una causa por droga en 2017 pero yo pagué todo eso. Que me muestren las cámaras de la casa a ver en qué momento yo fui a darles lo que ellos están diciendo".Otro que apuntó al femicidio fue Alejandro, tío de la víctima, quien le dijo a América: