Diputados aprobó el programa para capacitar a funcionarios en discapacidad

Foto: Eliana Obregón

Natalia de la Sota, una de las autoras de los proyectos, lamentó que "miremos a la discapacidad de reojo aunque es una realidad que nos puede llegar a todos".

Foto: Eliana Obregón

Los diputados de LLA evitaron participar del debate, donde transversalmente se les cuestionó su lenguaje violento para con los discapacitados, pero cuando se estaba por votar #ArgentinaInclusiva ingresaron.

Hay debates que incomodan. Avisamos que no estaban. El poder de un tuit. https://t.co/ArK6KWo0Ji — Karina Banfi 💚 (@KBanfi) October 10, 2023

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley, que establece la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada en materia de discapacidad y accesibilidad universal al personal de los tres poderes del Estado.La iniciativa,, reúne proyectos de legisladores de diferentes bloques, entre ellos uno de la diputada del bloque Córdoba Federal, Natalia de la Sota, del Frente de Todos (FDT); Silvana Ginocchio, del PRO; Héctor Baldassi y Dina Rezinovsky.El debate contó en los palcos de la Cámara baja con la presencia de representantes de diferentes asociaciones vinculadas a la discapacidad.En el marco de la sesión, el presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado de Juntos Somos Río Negro,, puso de relieve la importancia del proyecto y cuestionó, sin nombrarlo, al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "que dice que no van a permitir que le roben el dinero desde el Estado para ser distribuido"., autora de uno de los proyectos, sostuvo que la iniciativa "está destinada a la capacitación y formación en materia de discapacidad y accesibilidad universal para todos los que se desempeñan en la administración pública en todas las jerarquías y en los tres poderes del Estado" y lamentó que "miremos a la discapacidad de reojo aunque es una realidad que nos puede llegar a todos".Asimismo, la diputada del FDT por San Juan,, recordó que es mamá de Agustina, de 19 años, que tiene Síndrome de Down, y dijo este proyecto "viene a fortalecer lo que significa un proceso educativo" y destacó que "vale la pena no trabarle la vida a la gente", al afirmar que "es una ley que hará reflexionar", a la vez que cuestionó a Milei por haber utilizado la palabra "mogólico" para referirse a un economista de su propio espacio.Desde el PRO por San Luis,, sostuvo que "esta ley nos beneficia a toda la sociedad en su conjunto, valorando las capacidades únicas que cada persona aporta".Por el radicalismo,, destacó que se trata de "un tema transversal. Es un tema humano. Vamos a derribar barreras todos juntos".A su turno, la radicallamentó, por su parte, que en el debate presidencial no se haya incluido el tema de la discapacidad.También, la diputada del FDT por Mendozapuso de relieve los logros del Gobierno nacional en materia de discapacidad y afirmó que con esta ley "es reconocer en el otro nuestra patria. No es con odio, no es con discriminación, es con el compromiso que esta democracia se fortalece con todos adentro".Por el Frente de Izquierda,, señaló que "es el Estado el que tiene una falta terrible con las personas con discapacidad y sus familias. No se puede seguir naturalizando que la cadena de pagos a los profesionales que atienden a las personas con discapacidad cobren a 45, 60 días o más", aunque anticipó su respaldo a la iniciativa.En el marco del debate, la diputada de la UCRdestacó en la red social X la ausencia en el recinto de la cámara Baja de los legisladores de LLA, al señalar: "La Cámara de Diputados debate la Ley #ArgentinaInclusiva sobre discapacidad. El bloque que dice 'mogólicos', 'viejos meados' y 'discapacitados' a gays no está presente".Por su parte, el diputado del FDT por San Juandijo que es "también parte de quiénes tenemos el privilegio de tener un hijo especial con discapacidad, con Síndrome de Down", al cuestionar que el término "mogólico se haya utilizado despectivamente".En tanto, el diputado del FDTsostuvo que en Argentina "hay más de 5 millones de personas con discapacidad" y dijo que "no queremos que se descarte a las personas con discapacidad queremos un estado inclusivo"