"Milei está dispuesto a que el país se incendie y que la gente sufra las consecuencias"

Vanoli: "Es una muestra gratis de lo que sería una eventual presidencia de Milei

El expresidente del Banco Central (BCRA) Alejandro Vanoli consideró que el candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, "pretende generar una corrida" tras haber recomendado en declaraciones televisivas no renovar plazos fijos en pesos porque a su criterio la moneda nacional es 'excremento.



"Cuando hay una gran brecha cambiaria, economía informal y un candidato presidencial que pretende generar una corrida, evidentemente la gente se asusta y busca refugio en el dólar", dijo Vanoli en declaraciones a Radio Nacional.



En esta línea, remarcó que "esto no solamente tiene que ver con el dólar informal, sino con una tendencia a la dolarización que tiene que ver con factores reales, como la sequía, pero en este caso cuando hay un candidato que llama a salir de los pesos, a retirar los depósitos, y dice que la moneda nacional es una porquería, evidentemente esto es un acto de irresponsabilidad completa".



El extitular del BCRA puntualizó, en alusión a Milei, que "echarle nafta al fuego no es propio de alguien que aspire a la Presidencia de la Nación", sino que "es una muestra gratis de lo que sería una eventual presidencia de Milei, en donde por menos cálculo electoral, está dispuesto a que el país se incendie y que la gente sufra las consecuencias".



Consideró que este accionar del candidato libertario tiende a generar "movidas especulativas casi delictuales que tienen algunos para favorecer sus intereses más mezquinos".



Por último, Vanoli recomendó al Gobierno "dar medidas de tranquilidad, todas las que se puedan; fortalecer los controles; ser muy claros respecto a la situación del país y a las medidas que se adopten en el futuro".