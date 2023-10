Acusan a Milei de hacer "terrorismo económico" para desestabilizar el sistema

Foto: Camila Godoy

Foto: Lara Sartor

Unánime rechazo a los dichos de Milei sobre el dólar y en contra de los depósitos bancarios VER VIDEO

Foto: Prensa

Foto: Eva Cabrera

Foto: Emilio Rapetti

Las declaraciones del candidato presidencial Javier Milei y de otros dirigentes de la Libertad Avanza (LLA), quienes despreciaron la moneda nacional y pusieron dudas sobre la estabilidad del sistema financiero, generaron este martes el repudio de economistas y de dirigentes, tanto de Unión por la Patria (UxP) como de Juntos por el Cambio (JxC), así como del sector bancario, quienes consideraron que el espacio libertario ejerce"Es de un grado de irresponsabilidad enorme. No creo que sea un loquito suelto, no da puntada sin hilo, lo que ve es una situación complicada electoral y cree que un escenario de incertidumbre es más favorable para un candidato como él. Es un canalla de candidato a presidente , no le preocupa absolutamente nada, ni Argentina, ni los argentinos", opinó el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), en declaraciones a Radio Delta.Milei se refirió ayer al peso argentino como "excremento" y ante una pregunta sobre si era conveniente renovar -o no- los plazos fijos bancarios respondió: "Jamás".A esta polémica posición se sumó lo expresado por el postulante libertario a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, quien se pronunció en clave electoral sobre la reciente subida del dólar blue: "Hoy más que nunca: NO AHORRES EN PESOS. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo".Para la Asociación Bancaria, las declaraciones de Milei son "terrorismo electoral" y aseguraron que el economista "tiene una clara intención de generar zozobra en la sociedad y provocar una crisis financiera"."No al terrorismo electoral. Los dichos por parte de Javier Milei sobre el sistema financiero tienen una clara intencionalidad: generar zozobras en la sociedad y provocar deliberadamente una crisis financiera de proporciones, lo que afectaría no solo los puestos de trabajo de miles de trabajadoras y trabajadores bancarios, así como también generar una crisis en el sistema financiero", denunciaron a través de un comunicado.Remarcaron que el candidato tiene un afán de "generar incertidumbre financiera y económica por meras especulaciones electorales", lo que lleva aEsta misma preocupación fue expresada por la, que llamó a LLA a tener "responsabilidad democrática" y argumentó que en pocos días la Argentina cumplirá "40 años de democracia", un hecho que "requiere de instituciones sólidas y de una dirigencia política madura y responsable"."En el marco de los 40 años de Democracia en pocos días se celebrarán las elecciones presidenciales. Una Democracia fuerte requiere de instituciones sólidas y de una dirigencia política madura y responsable. Es por ello que los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas", indicó la Asociación a través de un comunicado.Para el sector, los candidatos "deben evitar hacer declaraciones infundadas que generan incertidumbre y volatilidad sobre las variables financieras" y aclararon que recomendar no renovar los depósitos "no hace otra cosa que generar preocupación en la población"."La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas", advirtieron.Desde UxP, el gobernador bonaerense, al hablar en un acto en la Universidad de Lanús, sostuvo que "la corrida o la situación de presión sobre el dólar es históricamente algo bastante frecuente cuando se aproximan elecciones, incluso cuando ganaba (Mauricio) Macri". Por su parte, su ministro de Hacienda y Finanzas,, consideró que Mileicierta inestabilidad en el sistema financiero y planteó que "en lugar de traer calma o actuar de forma responsable (el candidato de LLA) hace todo lo contrario, genera mayor incertidumbre".Por su parte, el coordinador nacional de Barrios de Pie,, reclamó que actúe "un fiscal de oficio" porque las declaraciones constituyen, en un posteo en su cuenta de X.El ministro de Transporte,, evaluó que "las declaraciones irresponsables se pagan en las urnas" y graficó:"La sociedad tiene que ver esto, tiene que observar esto, porque cada proceso democrático requiere que la sociedad pueda elegir libremente y sin estas acciones que no tienen ninguna razonabilidad, que no tiene ninguna excusa técnica para provocar ni corridas financieras", subrayó Giuliano en declaraciones para Télam Radio.Desde la oposición, la candidata a presidenta de JxC,, le puso tono electoral a sus críticas: "Entre el pirómano de Massa, que nos está llevando a la hiperinflación, y la irresponsabilidad de Milei, que fomenta la corrida cambiaria, están los argentinos angustiados por el presente y el futuro".En tanto, la diputada nacional y candidata a presidenta del Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad,, opinó que Mileiy juzgó que su estrategia apunta a promover "las devaluaciones que siempre paga el pueblo"."La dolarización requiere primero de una megadevaluacion del peso; él sigue en su línea, diciendo lo que debería suceder para avanzar luego hacia una dolarización", expresó Bregman al ingresar a la Cámara de Diputados.Milei, tras recibir innumerables cuestionamientos, adjudicó esas críticas a un intento por "obtener rédito político" y trasladarle a él responsabilidades.