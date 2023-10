Asaltaron en su casa al campeón olímpico Juan Curuchet y le robaron hasta las medallas

Foto: Archivo

El ciclista argentino Juan Curuchet, campeón olímpico en los juegos de Beijing 2008, fue asaltado en su casa de las afueras de la ciudad de Mar del Plata por delincuentes armados y encapuchados que le robaron dinero, un auto y las medallas obtenidas a lo largo de su carrera, informaron este martes fuentes policiales y judiciales.El robo ocurrió mientras Curuchet se encontraba junto a su pareja en la habitación de su vivienda, ubicada en una zona rural cercana a Estación Chapadmalal, al sur de la localidad balnearia.Curuchet relató en diálogo con Télam que el robo ocurrió el último domingo minutos antes del segundo debate entre los candidatos presidenciales, mientras miraba televisión junto a su novia en su habitación."Yo vivo en el campo, donde es todo muy tranquilo. Salí de bañarme y se ve que me dejé una puerta sin llave. Y de pronto se nos aparecieron tres tipos encapuchados, a los gritos, muy sacados, con un revólver y dos pistolas, que nos sacan a empujones de la cama", relató."Se llevaron todos mis ahorros, todo lo que tenía, anillos, mis medallas y reconocimientos olímpicos y deportivos, los celulares, una arma que tengo declarada y que no llegué a agarrar, y las llaves de mi otro auto, que como es automático no lo supieron manejar y lo dejaron", precisó.Según declaró Curuchet ante la Dirección Departamental de Investigación, los delincuentes eran "un hombre de más de 50 años y otros dos pibes más jóvenes", y uno de ellos le dijo "yo te conozco de la televisión".El deportista contó que los delincuentes estaban "mojados y con los pies embarrados, por lo que llegaron caminando", y que el auto robado apareció horas más tarde incendiado, en el barrio Las Heras, en extremo sudoeste de Mar del Plata.El hecho es investigado por el fiscal Mariano Moyano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en robos calificados.Curuchet logró junto a Walter Pérez la medalla de oro en la prueba Madison de los Juegos Olímpicos de Beijing, el 19 de agosto de 2008.