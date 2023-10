"Milei está dispuesto a que el país se incendie y que la gente sufra las consecuencias"

Foto: Camila Godoy

Foto: Archivo

"Busca generar una hiperinflación"

Foto: Archivo

El expresidente del Banco Central (BCRA) Alejandro Vanoli consideró este martes que el candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei,tras haber recomendado en declaraciones televisivas no renovar plazos fijos en pesos porque a su criterio la moneda nacional es 'excremento., dijo Vanoli en declaraciones a Radio Nacional.En esta línea, remarcó que "esto no solamente tiene que ver con el dólar informal, sino con una tendencia a la dolarización que tiene que ver con factores reales, como la sequía, pero en este caso cuando hay un candidato que llama a salir de los pesos, a retirar los depósitos, y dice que la moneda nacional es una porquería, evidentemente esto".El extitular del BCRA puntualizó, en alusión a Milei, que, sino que "es una muestra gratis de lo que sería una eventual presidencia de Milei, en donde por menos cálculo electoral,".Consideró que este accionar del candidato libertario tiende a generar "que tienen algunos para favorecer sus intereses más mezquinos".Por último, Vanoli recomendó al Gobierno "dar medidas de tranquilidad, todas las que se puedan; fortalecer los controles; ser muy claros respecto a la situación del país y a las medidas que se adopten en el futuro".Las declaraciones del candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, quien recomendó no renovar plazos fijos en pesos porque a su criterio la moneda nacional es ´excremento´, "no son inocentes", señaló el economista, a la vez que consideró que, si el postulante de ultraderecha "dice eso del peso,"."No son declaraciones inocentes ya que Milei argumentó que tenía comprometido con una serie de bancos US$ 30.000 millones para poder dolarizar al dólar de mercado y cuando lo dijo, valía $ 250", recordó Álvarez Agis en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio.En este sentido, contempló que "como no tiene esos US$ 30.000 millones, está intentando llevar el dólar al nivel en el cual podés dolarizar porque básicamente pulverizás el ingreso en dólares de la gente".completó el exviceministro de Economía.Asimismo, puntualizó que "el día que Unión por la Patria dijo que su candidato para las PASO iba a ser Sergio Massa el dólar bajó y la brecha se achicó, pero cuando Milei dijo que su presidente del Banco Central va a ser Emilio Ocampo y lo va a cerrar empezó esta corrida que se agravó en estos últimos tres días con Milei diciendo aléjense del peso'"."La definición técnica de una hiperinflación es que la demanda de pesos, el deseo de la gente de tener pesos, es nulo", definió el economista, tras lo cual advirtió que "si Milei dice que 'el peso es un excremento, no se queden con pesos', está intentando generar una hiperinflación".En esta línea, sostuvo queÁlvarez Agis manifestó su "preocupación" por los recientes dichos del libertario, e indicó: "Con Milei diciendo que saquen los pesos de los bancos, asistimos a la declaración más irresponsable que he visto de un candidato a presidente desde la vuelta a la democracia a la fecha"."Una cosa es hacer una consideración sobre si el dólar está bien, mal, más o menos, pero si en este país hay alguien que sabe que llamar a deshacerse de los pesos es tratar de generar una hiperinflación es Javier Milei", continuó.