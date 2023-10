Corrida cambiaria: fuerte rechazo de los bancos de todo el país a Milei

Foto: Nacho Sánchez.

"Los candidatos deben evitar hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras", señalaron las entidades tras las declaraciones de Milei

Las entidades que nuclean a todos los bancos del país rechazaron este martes en conjunto las declaraciones del candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien recomendó no renovar plazos fijos en pesos porque a su criterio la moneda nacional es "excremento", yen el último tramo de la campaña con vistas a los comicios del 22 de este mes., indicó un comunicado con las firmas de las asociaciones de Bancos Argentinos (Adeba), de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), de la Banca Especializada (ABE) y de Bancos Argentinos (ABA).Las entidades en su conjunto señalaron que "los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas"."Exhortamos a los candidatos a recorrer el último tramo de la campaña electoral con la responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio que el puesto al que aspiran requiere. Es la mejor forma de fortalecer la democracia y lograr el bienestar del pueblo argentino", subrayaron las cuatro entidades.Por su parte, los bancos afirmaron que"En el marco de los 40 años de democracia en pocos días se celebrarán las elecciones presidenciales. Una democracia fuerte requiere de instituciones sólidas y de una dirigencia política madura y responsable", sostuvieron las entidades en el comunicado difundido este mediodía.Remarcaron que, "más allá de que a esta altura ya nadie discute la fortaleza del sistema financiero -con altísimos niveles de capital y liquidez- y su capacidad para ayudar al resto de los sectores frente a crisis internas o externas,"."Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", respondió Milei ante la consulta de qué hacer con los depósitos a plazo fijo.