Dirigentes de colectividades elogiaron la convivencia en paz que hay en Argentina

Respecto a la situación de Argentina, indicó que es "un territorio de paz donde la convivencia ha sido posible a nivel étnico, religioso y cultural".

Dirigentes y representantes deen la Argentina lamentaron la situación que se vive en Medio Oriente por el conflicto palestino-israel y consideraron que la solución demanda "diálogo" y el involucramiento de la comunidad internacional, al tiempo que destacaron "la convivencia y el diálogo interreligioso" en la sociedad argentina."Lo está pasando y lo dice el mundo, es un desastre, es un ataque a la democracia, es un ataque a la paz", expresóConsultado por Télam, Knoblovits aseguró quey consideró que "el mundo, así como cambió un poco el 11 de septiembre de 2001 (11S, por el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York), esto también va a provocar un cambio en materia de seguridad y en materia de análisis políticos".Respecto a la convivencia entre las comunidades que viven en la Argentina destacó el acto en solidaridad que se realizó el lunes "con la presencia de varias comunidades,y enfatizó que "todos estamos de acuerdo en que tenemos que decirle que no al terrorismo".Por su parte,y representante de la comunidad Ahmadía en la Argentina, señaló a Télam que "como musulmán y presidente de una comunidad condenamos categóricamente cualquier acto de violencia o terrorismo contra civiles inocentes y"La vida en sí es sagrada, por eso repudiamos cualquier acto de violencia, sea de Hamas o del Estado de Israel", añadió Gill quien, nacido y criado en Europa, desde hace seis años vive en la Argentina y destacó "la convivencia y el diálogo interreligioso" del país.Respecto al conflicto en Medio Oriente aseveró en diálogo con Télam quey buscar que puedan convivir la verdad de uno y otro, mantener las diferencias en un ámbito que no perjudiquen nuestras relaciones".En tanto, cuestionó que "muchas veces hay un doble estándar en las cobertura de los medios (de comunicación) de Occidente" y que es necesario aclarar que las acciones de algunos grupos "no son una representación legítima de los valores o preceptos del Islam".. Se habló de atentado islámico o islamista, y nosotros tenemos que salir a defendernos como si fuéramos parte o voceros de esos grupos", sostuvo el referente musulmán y cuestionó que, sin embargo, "no se pide a los rabinos condenar lo que hizo el ejército israelí en Gaza"."Realmente la situación es gravísima, están habiendo muchas pérdidas humanas tanto de una parte como de la otra", lamentóY continuó: "Por desgracia, no es la primera vez que ocurre y nos indica el fracaso a nivel internacional de buscar una solución justa para el pueblo palestino para acabar con la ocupación israelí en nuestra tierra"."Hay un estado terrorista que es el Estado de Israel que ha violado el derecho internacional. Hay un pueblo de cinco millones de palestinos que llevan décadas secuestrados,", aseveró a la radio Urbana Play.Respecto a los episodios vividos en los últimos días en Medio Oriente, aseguró que "la violencia es una bola de nieve, lanzada hace muchísimos años, que se va a incrementando. Si no acaba la ocupación israelí de nuestras tierras no se puede pensar en una solución distinta", sostuvo el referente palestino.En ese contexto, instó a "que la comunidad internacional y las Naciones Unidas cumplan con las soluciones que han sido aprobadas para".En esa misma línea se expresó, quien consideró que "los organismos multilaterales fallaron en encontrar soluciones políticas" para conflictos como el palestino-israelí o "el episodio de genocidio en pleno siglo XXI en manos de Azerbaiyán (al pueblo armenio)"."Lo central acá es abordar soluciones políticas para conflictos en que la vía militar no puede ser una opción y que lo terminan pagando siempre los civiles", dijo a Télam el referente armenio, quien también cuestionó "el doble estándar de víctimas que importan y víctimas que no", lo que es "muy dañino"."Sin embargo, no estamos exentos del conflicto, tenemos todavía el atentado a la AMIA y la Embajada de Israel impunes, por diversos motivos", apuntó.Por su parte,(OIM), señaló que "el conflicto nos atraviesa y nos afecta, como ocurre hoy en todo el mundo cualquiera sea el motivo, pero Argentina es un ejemplo histórico de convivencia y pluralismo"."Lamentablemente siempre estos episodios generan brotes de xenofobia y resentimientos entre las comunidades, pero esas repercusiones mundiales no se observan en nuestro país", consideró Croci consultado por Télam.Y cerró: ". Argentina es y fue siempre un ejemplo de abrir sus puertas a todas las culturas".