Siria deberá responder ante la Corte de La Haya por torturas "generalizadas"

COMMUNIQUÉ: l’audience publique sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Canada et les Pays-Bas en l’affaire #Canada et #PaysBas c. #Syrie s’est tenue aujourd’hui devant la #CIJ https://t.co/zplvOkSog8 pic.twitter.com/xInzlmZlj4 — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) October 10, 2023

Canadá y Países Bajos llevaron este martes al Gobierno sirio ante el máximo tribunal de Naciones Unidas y, en el primer caso ante una jurisdicción internacional por la guerra civil del país árabe que comenzó en 2011.Siria torturó a decenas de miles de personas y, es la denuncia presentada este martes por Canadá y Países Bajos ante la Corte de la Haya, informó la agencia de noticias AFP.Las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), situada en la ciudad neerlandesa de La Haya, transcurren enpara poner fin a los continuos malos tratos contra miles de personas que siguen presas."Las personas en Siria que están detenidas o en riesgo de ser detenidas ya no pueden esperar", afirmó ante los jueces el representante de Países Bajos, Rene Lefeber.El Gobierno sirio deno envió a ningún representante a la audiencia y ya había desestimado este casoLefeber citó testimonios de detenidos que relataron haber sufrido violaciones en grupo, mutilaciones y un método de castigo muy extendido que consiste enEl principal abogado de Canadá en el caso, Alan Kessel, lamentó la ausencia de Siria. "El Gobierno de Al Assad debe responder yque hay en el país", dijo Kessel a los periodistas.Ahmad Helmi, un ex preso que ahora es activista, relató a AFP que estuvo detenido en Siria durante tres años. "Sé con certeza que la tortura ocurre a todas horas", contó. "Y no solamente para los interrogatorios.", afirmó.Si bien se han registrado casos judiciales contra funcionarios sirios en varios países, entre ellos Alemania y Francia, estaque se pronuncie sobre acusaciones de tortura atribuidas al Gobierno de Damasco.Esta expectación en torno a estas audiencias aumentó desde que el presidente sirio salió del aislamiento al que estuvo confinado desde que empezó la guerra civil y retomó actividades diplomáticas y giras al extranjero a partir de mayo, cuando asistió a una cumbre de la Liga Árabe.