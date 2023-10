Kicillof y su ministro de Economía califican a Milei de "irresponsable"

Javier Milei, discípulo de Alsogaray y Cavallo, fomenta un golpe de mercado y una corrida cambiaria y bancaria para imponer una fuerte devaluación que licue el salario de las y los trabajadores.



No dudamos en afirmar que esta actitud irresponsable es un golpe a la #democracia. — Walter Correa (@waltercorreaok) October 10, 2023

Foto: Eva Cabrera

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, cuestionaron este martes las declaraciones de Javier Milei sobre no invertir en plazos fijos, y dijeron que la situación de presión sobre el dólar es"Ayer escuchaba a Sergio Massa decir que la corrida o la situación de presión sobre el dólar es históricamente algo bastante frecuente cuando se aproximan elecciones, incluso cuando ganaba (Mauricio) Macri, es algo que uno puede situar históricamente", dijo el gobernador en el marco del acto de apertura de la 4°Jornada Provincial de Salud Mental que se realiza en la Universidad Nacional de Lanús.Para Kicillof, "también hablaba Massa de frases y palabras de los candidatos que tienen que ver con aplacar y tranquilizar, o de fomentar esta situación,"Más allá de elementos que tienen que ver con el dólar o la economía bimonetaria que venimos discutiendo hace tiempo, esta propuesta de dolarización, de estas discusiones, yo me hago eco de esas palabras de Sergio", dijo el gobernador bonaerense en declaraciones efectuadas a radio Provincia.En igual sentido se expresó el ministro de Trabajo bonaerense,, quien en redes sociales expresó que Milei"No dudamos en afirmar que esta actitud irresponsable es un golpe a la democracia", opinó el funcionario.Este lunes, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, pidió a la ciudadanía "no invertir en plazos fijos" y calificó a la moneda nacional "como excremento" por lo que recomendó ir al dólar."Suele pasar en la Argentina que en momentos pre electorales,, y en esos momentos, todo depende de la postura de los candidatos", dijo López.En ese tono, dijo que hay un candidato, como Milei, que,"Esto, en lugar de reducir la incertidumbre típica de un proceso electoral, la agrava, es importante traer calma como hizo Massa, también el Banco Central que publicó un comunicado que tiene que ver con llevar tranquilidad a la población sobre el sistema bancario", agregó el ministro bonaerense.Por otro lado, al ser consultado Kicillof sobre los dichos de Carolina Píparo, candidata a Gobernación por la Libertad Avanza, en relación a una suba en los contratos en su gestión, dijo que "lo último que escuche de Píparo es que confundió un pozo con una obra”.“Lo tomo como de quien viene lo de pedir que pare con los contratos, yo trabajo con responsabilidad y respeto", aseguró.