San Lorenzo de Tostado es el campeón de La Liga Federal Femenina de Básquet

Foto: Prensa Peñarol.

Obras, campeón en el U17

Foto: Prensa Lanús.

se consagró campeón de La Liga Federal Femenina tras derrotar el pasado domingo a Peñarol por 69-68, concomo la MVP del Final Four, con un promedio de 17.6 puntos, 7.6 rebotes, 4 robos y 2.6 asistenciasEl equipo santafesino no podía dejar escapar la oportunidad de festejar en Mar Del Plata y ganó su compromiso decisivo; luego que el triunfo de Regatas de San Nicolás sobre Ferrocarril Patagónico por 71-46 le dejara el camino libre hacia el campeonato.San Lorenzo arribó al estadio con la responsabilidad de asegurar el título, lo que generó una presión adicional que, en ciertos momentos, pareció ser contraproducente para sus aspiraciones. En un encuentro caracterizado por la paridad y el reparto de puntos entre varias manos, las santafesinas demostraron su temple y carácter en el último cuarto para remontar una diferencia de hasta 13 puntos (53-40). Sobre el cierre del partido, las rojinegras estuvieron mucho más certeras y se llevaron el cruce frente a Peñarol por 69-68.Las máximas figuras fueroncon 22 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias,con 21 unidades, 10 rebotes, 7 recuperaciones y 5 asistencias, más el aportecon otras unidades. Por el lado del cuadro milrayitas, el goleo estuvo diversificado en cuatro jugadoras:(12 puntos y 9 rebotes),(13 puntos),(doble doble de 13 puntos y 12 rebotes) y(una planilla de 23 puntos, 6 cristales, 9 pases de gol y 4 robos).En la categoría sub 17,y se coronó de manera invicta como el mejor equipo de la categoría, concomo jugadora más valiosa del Final Four.Municipalidad malgastó la delantera parcial de 11 (14-3) de los primeros minutos. Dejo crecer al rival, se metió en un terreno repleto de inseguridades e imprecisiones en sus definiciones. Del otro lado, Obras mejoró su performance con el transcurrir de los cuartos, estuvieron más seguras cerca del canasto y surgieron las individualidades de Alma Bourgarel y de Milagros Morell para corregir el curso del juego.Milagros fue la gran figura con un registro de 15 puntos, 12 rebotes y un coeficiente general de +25, un trabajo que fue respaldado por los 11 de Alma Bourgarel. En el conjunto mendocino, la goleadora fue Victoria Altamirano con 10 unidades.En la disputa por el tercer puesto,después de un final de infarto en el quefue la protagonista indiscutible. Con sólo 45 segundos en el reloj y el marcador empatado, la escolta granate ejecutó una bandeja en soledad para darle ventaja definitiva en la victoria sobre Estudiantes de Paraná por 63-61.