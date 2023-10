Greenpeace detalló el crecimiento del desmonte en la Argentina y exige la penalización

Los desmontes en la Argentina aumentaron un 21%.

La situación más grave se visualiza en las provincias del Chaco y Santiago del Estero, donde casi todos los desmontes son ilegales

Foto: Gentileza investigadora.

El relevamiento realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estimó que entre enero y septiembre de 2023 la deforestación en Chaco alcanzó las 41.848 hectáreas

La organización ambientalista internacional Greenpeace realizó una actividad la mañana de este martes en la Plaza del Congreso con respecto al mismo período del año pasado. Entretanto, la organización no gubernamental (ONG) informó que 250.000 personas ya participaron a favor de su iniciativa para reclamar la penalización de los desmontes forestales y volvió a convocar a la ciudadanía a votar sobre la penalización de los desmontes ilegales y participar de la Consulta Popular, en www.votaporlosbosques.org, cuya plataforma estará habilitada hasta este martes. Greenpeace detectó que en el norte del país se deforestaron 90.755 hectáreas en lo que va de este año, un 21% más que en el mismo período de 2022, que fueron 74.698 hectáreas, según informó en un comunicado oficial. Según el estudio, donde casi todos los desmontes son ilegales, por ello la organización ecologista volvió a convocar a la ciudadanía a votar sobre su posible penalización. "Es muy preocupante este aumento de la deforestación y, sobre todo, que la mayoría sea ilegal. Es evidente que las multas económicas no son suficientes como sistema de disuasión. Cuando son bajas, los empresarios las incluyen como parte de los costos de producción; y cuando son altas ponen abogados para no pagarlas. Además, casi nunca se reforesta y es claro que hay complicidad de muchos funcionarios en la violación de la Ley de Bosques", afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. El relevamiento de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estimó que entre enero y septiembre de 2023 la deforestación en Chaco alcanzó las 41.848 hectáreas; en Santiago del Estero 30.828 hectáreas; en Formosa 12.498 hectáreas; y en Salta 5.582 hectáreas, una superficie equivalente a 4,5 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La principal causa de la pérdida de bosques, sobre todo en la región del Gran Chaco, el cual es el segundo ecosistema forestal más grande del continente, es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que, en gran medida, se exportan a Asia y Europa. "Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad, y nos obliga a actuar en consecuencia", señaló Giardini.