Para Putin, el conflicto entre Hamas e Israel ilustra "el fracaso" de EEUU en Medio Oriente

Putin afirmó que la creación de un Estado palestino es una "necesidad" / Foto: AFP

El conflicto palestino-israelí

El presidente ruso, Vladimir Putin, destacó este martes que el conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas ilustra "el fracaso" de la política de Estados Unidos en Medio Oriente, y afirmó que la creación de un Estado palestino es una "necesidad"."Creo que mucha gente estaría de acuerdo conmigo de que se trata de un ejemplo claro del fracaso de la política de Estados Unidos en Medio Oriente", declaró Putin durante un encuentro que mantuvo en el Kremlin con el primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, días después de que Hamas lanzara el sábado su ofensiva sin precedentes contra Israel desde Gaza, informó la agencia de noticias AFP.Asimismo, agregó que Occidente "no ha tenido en cuenta los intereses fundamentales del pueblo palestino".En cambio, insistió en "la necesidad de implementar las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la creación de un Estado palestino soberano e independiente".El Kremlin informó que está preparando una visita a Moscú del presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, cuya fecha será anunciada cuando finalmente se determine.Rusia aclaró que esta visita estaba prevista antes de la ofensiva de Hamas contra Israel y negó haberse involucrado en el conflicto entre Israel y Palestina, tal como acusó el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, quien dijo que el Gobierno ruso estaría interesado en librar una guerra en Medio Oriente.Al respecto, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió que los dichos de Zelenski "no tienen ningún fundamento".El conflicto palestino-israelí es "un conflicto de larga duración, que tiene raíces muy profundas, muchas contradicciones profundas y no todo el mundo conoce los matices", explicó Peskov en conferencia de prensa, de acuerdo con lo consignado por la agencia de noticias Sputnik.En este sentido, afirmó que las autoridades del país dialogaron en las últimas horas tanto con Israel como con los palestinos para ayudar a buscar un acuerdo en la crisis.En declaraciones transmitidas por el Canal 1 estatal de Rusia, Vilktorov indicó que la embajada no está al tanto de las circunstancias de sus muertes y agregó que aún no se contactó con las familias de las víctimas.Finalmente, detalló que la embajada no tiene información que confirme la afirmación de Hamas de que varios ciudadanos rusos se encontraban entre los rehenes que tomó durante el ataque sin precedentes del sábado."Consideramos que la ONU, el secretario general y el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, que es ahora Brasil, podrían desempeñar un papel útil y activo para intentar encontrar una solución al conflicto", dijo Vershinin a los periodistas.También señaló que Rusia está lista para retomar las conversaciones del Cuarteto de Medio Oriente (Rusia, EEUU, la UE y la ONU), pero Washington se opone a esta iniciativa, refirió Sputnik.Moscú, por su parte, siempre estuvo y estará a favor de los "esfuerzos colectivos", aseguró el vicecanciller.