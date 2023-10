Israel les dará armas a los civiles tras los ataques de Hamas

La decisión fue comunicada por el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir / Foto: AFP.

El armamento será distribuido a población civil para que conforme equipos de seguridad / Foto: AFP.

El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, anunció este martes que su cartera, luego de los ataques del sábado del grupo islamista palestino Hamas.El ministro, que preside el partido de ultraderecha Otzma Yehudit, dijo que ya compraron 4 000 rifles de asalto a un fabricante israelí y que serán inmediatamente repartidos, informó el diario The Times of Israel.El armamentopara que conforme equipos de seguridad, por fuera de los cuerpos oficiales de fuerzas de seguridad,, el territorio palestino desde el que Hamas lanzó su ataque.También sey en colonias israelíes en los territorios ocupados a los palestinos en Cisjordania, explicó Ben Gvir.El ministro agregó que, que serán repartidos junto con los rifles de asalto.Ben Gvir dijo que las armas y el equipamiento serán distribuidos a "cientos de ciudades que tengan", un cuerpo especial que se dedica a la vigilancia de fronteras.Los equipos de seguridad civil brindan servicios de seguridad en ciudades y comunidades pequeñas de la periferia israelí y en asentamientos de Cisjordania.Algunos de ellos ayudaron en la defensa de los residentes en el ataque de Hamas del sábado pasado.. He dado instrucciones para que sean masivamente armados los equipos de seguridad civil", dijo Ben Gvir.