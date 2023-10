"Estoy cumpliendo un sueño", dijo Bareiro tras su primera práctica con Paraguay

Foto: Raúl Ferrari

El DT Daniel Garnero contó con 25 jugadores en el primer entrenamiento del operativo.



Adam Bareiro,"Siempre es lindo estar aquí. En lo personal, estoy cumpliendo un sueño por el que venía peleando bastante y lo estoy disfrutando", aseguró Bareiro este lunes en declaraciones a la prensa paraguaya luego del primer entrenamiento bajo las órdenes del DT argentino Daniel Garnero.Pese a su buen presente en el "ciclón", Bareiro no había sido considerado por Guillermo Barros Schelotto, pero tras la asunción de GarneroLa última vez que Bareiro integró el seleccionado paraguayo ocurrió en octubre de 2020 cuando jugaba en Turquía y fue citado por Eduardo Berizzo para las Eliminatorias para Qatar 2022, pero no llegó a debutar oficialmente."Nos estamos conociendo. Trabajamos mucho en la parte táctica para estar ordenados, porque sabemos que enfrentamos a la selección campeona del mundo y no podemos cometer errores", señaló el goleador de San Lorenzo en 2023, con 16 tantos en 42 partidos.. Es algo muy lindo que la gente vea el trabajo que estoy haciendo en San Lorenzo. En la Selección nacional debemos aportar de otra forma; si en los clubes damos el 100%, en la Selección debemos dar el 101%", aseguró el delantero de 27 años.Paraguay realizará su segundo entrenamiento, a puertas cerradas, con el plantel completo tras el arribo a última hora del lunes de Alejandro Romero Gamarra, Fabián Balbuena y Omar Alderete.La "albirroja", con el debut de Garnero, visitará al seleccionado argentino el jueves a las 20.00, en el estadio Monumental.