Andrés Larroque: "La brecha importante no es la cambiaria sino la social"

Andrés Larroque, ministro de desarrollo bonaerense. Foto: Prensa

Sergio Massa, candidato a presidente. Foto: Osvaldo Fantón

El ministro de Desarrollo para la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, dijo este martes que "la única brecha que hay que resolver en la Argentina es la social", y aseguró que el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, lo tiene como "primer objetivo".en declaraciones a la emisora Urbana Play., y mencionó que "es la misma historia de siempre, esta famosa idea de que hay que acortar la brecha en función de lo que es un instrumento viciado de ilegalidad como es el dólar no oficial, y la verdad, la única brecha que hay resolver en la Argentina es la brecha la social"."Lamentablemente (esa brecha) se ha abierto en su momento por las políticas de ajuste de Mauricio Macri, y durante estos 4 años, a partir de la pandemia, la guerra, la sequía y alguna dificultades políticas que tuvimos y que no pudimos terminar de resolver en la medida de las expectativas que tenía la gente", agregó.En ese tono,"Estamos viendo por eso un montón de situaciones, desde Macri liquidando a (Patricia) Bullrich hasta este golpe de mercado que tenemos en marcha porque creo que los factores de poder tienen miedo de enfrentar a Massa en un ballotage", subrayó de cara a las elecciones del próximo octubre.Por otro lado, al ser consultado sobre el caso del exjefe de Gabinete, Martín Insaurralde,, y que "seguramente no suma pero la ciudadanía tiene en claro cuál es el perfil de Axel (Kicillof), su conducta, sus características y en Lomas de Zamora hay una fuerza política territorial que está trabajando con (Federico) Otermín a la cabeza para sostener el mejor resultado posible"."Federico es un militante, generacionalmente es de esas camada de pibes que se sumaron a la militancia en los tiempos de Néstor (Kirchner), en el auge de la militancia juvenil"., que se desencadenó el mes pasado cuando se encontró a un hombre con 48 tarjetas de débito de distintos empleados de la Legislatura en un cajero de la ciudad de La Plata, dijo que "está siendo investigado por la Justicia, hay que ser prudente y ver qué arroja esa investigación".Por último,señaló que "está muy bien como se vio el sábado en la caravana de La Matanza". "Fue una jornada con mucha ética, mucha mística y la cara de los compañeros hablaba por sí sola", señaló.