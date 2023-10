Seguirá preso en Rusia un periodista de EEUU acusado de espionaje

Periodista estadounidense detenido en Rusia, Evan Gershkovich. Foto: AFP.

presentado por el periodista estadounidense Evan Gershkovich contra la prolongación de su detención preventiva en la causa por presunto espionaje.El juez Yuri Pasyunin, del tribunal municipal de Moscú, decidió dejar "sin cambios" la decisión de mantener al reportero, de 31 años, en detención, al menos hasta el 30 de noviembre, informó la agencia de noticias AFP.Gershkovich,, apeló contra la prolongación de tres meses de su detención provisional, ordenada a fines de agosto.Fue detenido el 29 de marzo durante un viaje para una cobertura informativa en los montes Urales. Desde entonces, está recluido en la prisión de Lefortovo, en la capital rusa., algo que él niega y que podría suponer 20 años de cárcel.Rusia nunca presentó públicamente elementos de prueba de las acusaciones y el conjunto del proceso está bajo secreto de sumario.Washington reclamó en varias ocasiones la liberación de Gershkovich, quien previamente trabajó para la agencia francesa de noticias AFP y el diario ruso The Moscow Times.de que se haya desestimado de nuevo el recurso contra la prolongación de su detención. Evan debería ser liberado", declaró la embajada estadounidense en Moscú en la red social X, ex Twitter.Su último artículo fue publicado el 28 de marzo por The Wall Street Journal bajo el título "La economía de Rusia está comenzando a desmoronarse".El presidente de Estados Unidos,para liberar a Gershkovich, una práctica utilizada en varias ocasiones a fin de lograr la entrega de ciudadanos norteamericanos condenados en Rusia.