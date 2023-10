El abogado de un exrepresor negó su participación en nuevos delitos que se le imputan

Enrique Barré, el exrepresor juzgado en La Plata / Foto: Archivo.

La defensa de uno de los exrepresores que son juzgados por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, por delitos cometidos durante la última dictadura militar en cuatro brigadas policiales que funcionaron como centros clandestinos de detención,Se trata del, por los ex centros que funcionaron en la Brigada de Quilmes, de Banfield, de Lanús y de San Justo durante la última dictadura militar, debate a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) número 1 de La Plata, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico.El TOF 1 juzga al exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.También juzga a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío, Alberto Condiotti y Juan Miguel.Entre las 600 víctimas que pasaron por esos cuatro excentros clandestinos estáa un niño que recién recuperó la identidad este 29 de julio último, convirtiéndose en elEl 5 de septiembre último, la Unidad Fiscal Federal de La Plata pidió que se amplíen las imputaciones para 12 de los 15 represores, conque se conocieron durante este debate.En esa audiencia se incorporaron 16 casos de violencia sexualizada, 13 de ellos cometidos contra mujeres y 3 de ellos contra hombres, quienes sufrieron manoseos, violaciones y violaciones durante la tortura, conEse mismo 5 de septiembre, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo pidió que se amplíen las imputaciones contra el exministro Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Federico Minicucci, Luis Horacio Castillo, Jorge Berges y Carlos Fontana por elDurante la audiencia de este martes, la defensa de los exrepresores, para quienes se amplió la acusación, hicieron uso de la palabra para contestar el planteo de ampliación de nuevos cargos.El abogado Augusto Garrido, defensor del exrepresor Enrique Barré, expresó que "se mencionan nuevos hechos, nuevas victimas pero"."Barré estuvo pocos meses en el Pozo de Banfield en 1976, incluso estuvo en el interior de la provincia de Buenos Aires durante unos meses", remarcó y sostuvo que "no vi autoría específica, que es el elemento esencial de toda acusación, con relación a Barré"., de someterlo a la instrucción de nuevos hechos, según marca la ley, implicaría para él atravesar una nueva instrucción, nuevos recursos y hasta un nuevo juicio, lo que perjudicaría su situación personal y seguiría sometido a juicio prácticamente in eternum", destacó.Insistió que Barré "no tuvo responsabilidad en los nuevos hechos que se le adjudican" y adelantó que el exrepresor, por recomendación suya,El presidente del TOF 1, Ricardo Basílico, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes cuando se oirá a los defensores oficiales de los restantes exrepresores para quienes se pidió la ampliación de nuevos delitos.A fines de septiembre,que fueron encerrados en sus casas o abandonados en ellas tras el secuestro de sus padres por parte de grupos de tareas militares."Se trata de niños y niñas que sufrieron la privación ilegal de su libertad durante el tiempo de desarrollo del operativo, cuyas propias casas fueron usadas como espacios para aplicar torturas físicas y psicológicas, y que,", detalló en esa oportunidad la abogada Verónica Bogliano, de la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.