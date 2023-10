Trabajadores municipales de Santa Fe anunciaron un paro por salarios en toda la provincia

Paro de trabajadores municipales de Santa Fe. Foto: Cetraro Luis.

Los sindicatos que representan a los trabajadores municipales de Santa Fe anunciaron una partir del miércoles en reclamo de una recomposición salarial y el desaire de los intendentes, que no concurrieron a una reunión convocada por el Gobierno provincial, informaron voceros gremiales.La medida fue anunciada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), que advirtió además quepara la próxima semana.En cuanto a la reunión prevista para el lunes entre los gremios y los intendentes, Festram señaló que "en un claro mensaje del inicio de un proceso de quita de derechos laborales y salariales, sólo dos Intendentes se hicieron presentes a la reunión citada".Ante esa situación,, que incluirá cortes de ruta en diferentes puntos de la provincia."Asimismo, en caso que los intendentes y presidentes comunales mantengan la postura de denegar el ámbito paritario, para de esta manera hacer efectiva una quita salarial, la semana próxima se llevará adelante un paro de 72 horas", advirtió la Festram.En cuanto a la ciudad de Santa Fe, cuyo sindicato municipal no integra la Festram, la medida de fuerza por similares reclamos se inició este martes y se extenderá hasta el jueves.(Asoem), que informó sobre el fracaso de las negociaciones con las autoridades del municipio capitalino, por lo que anunció “la decisión de llevar a cabo las medidas de acción directa previstas para esta semana como parte del plan de lucha”.“Cabe recordar que estamos exigiendo la actualización de salarios y la reactivación de las áreas que no pueden desarrollar sus tareas por falta de insumos, herramientas y movilidades”, indicó Asoem a través de un comunicado.