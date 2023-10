El ex Puma Juan Martín Hernández ingresará al Salón de la Fama

El ex Puma Hernández al salón de la Fama. / Foto: X(extwitter) @WorldRugby.

Influential, innovative, inspiring.



The #WorldRugbyHOF recognises five illustrious careers that changed the game 🌟 pic.twitter.com/jxoK9P5tfD — World Rugby (@WorldRugby) October 10, 2023

Argentina's El Mago



World Rugby Hall of Fame inductee No. 165, Juan Martin Hernández#WorldRugbyHOFpic.twitter.com/aW4cnbxn5k — World Rugby (@WorldRugby) October 10, 2023

Juan Martín Hernández(WR) siendo el ex jugador 165 en alcanzar ese logro, anunció este martes el máximo organismo del rugby mundial.Junto con el argentino se sumarán al Hall of Fame el neozelandés Dan Carter, el australiano George Smith, el francés Thierry Dusautoir y el sudafricano Bryan Habana, quienes serán incluidos en el Salón en la celebración de los World Rugby Awards en París, Francia, el próximo 29 de octubre.A la hora de justificar el ingreso del ex jugador de Deportiva Francesa en la URBA y que vistió la casaca de Los Pumas y Jaguares, el organismo señaló: "Hernández fue un jugador único en una generación con un brillante conjunto de habilidades que hacía que pareciera que jugaba sin esfuerzo".Hernández, de 41 años, apodado, desde su debut en una notable goleada de 144-0 contra Paraguay.Capaz de causar un gran impacto en diferentes posiciones, Hernández comenzó su carrera de prueba como fullback y jugó la mayoría de sus primeros partidos con el número 15 en la espalda.Sin embargo, cuando pasó al puesto de apertura en vísperas de la Copa Mundial de Rugby 2007, Hernández comenzó a captar la atención de todos.El ex jugador de Stade Francais, Racing Metro y Toulon de Francia y Sharks de Sudáfrica, tuvo una influencia notable en el control del juego y su habilidad brilló en el certamen francés.Con Hernández como punto de apoyo de un eje 9-10-12 que involucraba a Agustín Pichot y Felipe Contepomi, Argentina sorprendió a Francia en el mundial que los galos organizaron en 2007 ganándole en el cotejo inaugural y el partido por el tercer puesto.Su juego de manos y sus facilidad con el pie fueron una realidad constante durante todo el torneo y le valieron una nominación a Jugador del Año de World Rugby.Una lesión privó a Hernández de la oportunidad de jugar en la Rugby World Cup 2011, pero apareció en su tercer torneo en Inglaterra en 2015, principalmente como centro, donde Argentina fue cuarta detrás de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.El Salón de la Fama reconoce a aquellos que han tenido una contribución destacada al rugby a lo largo de sus carreras, al mismo tiempo que demuestran los valores de integridad, pasión, solidaridad, disciplina y respeto que forman el carácter del rugby.