Comienza el operativo "Regreso Seguro" para repatriar argentinos en Israel tras el ataque de Hamas

Por indicación del Ministro de Defensa, @JorgeTaiana, el Jefe del @EMCOFFA_Arg, TG Juan Martín Paleo, ordenó al Comandante Operacional de las #FuerzasArmadas, GB Jorge Berredo, dar inicio a una Operación de Protección Civil de Evacuación de Connacionales que se encuentran — Fuerzas Armadas de la República Argentina (@EMCOFFA_Arg) October 9, 2023

Foto: Daniel Dabove.

En el día de la fecha, he instruido al Jefe del Estado Mayor Conjunto Tte grl Paleo @EMCOFFA_Arg para que de manera urgente active un plan de evacuación para repatriar a los argentinos que se encuentran en la zona de conflicto en Israel. — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) October 9, 2023

La denominada, que repatriará a losque el consulado abrió en Tel Aviv, como producto del ataque del grupo islamista Hamas, comenzará este martes en un operativo conjunto entre las fuerzas armadas y la Cancillería.Según anunció el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en su cuenta de la plataforma X (ex Twitter), el operativo comenzará a las 10 desde la brigada aérea de El Palomar."Por indicación del ministro de Defensa, Jorge Taiana, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Juan Martín Paleo, ordenó al Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas, Jorge Berredo, dar inicio a una Operación de Protección Civil de Evacuación de Connacionales que se encuentran varados en tránsito en Israel", informó el lunes en esa red social.La operación conjunta, denominada, que conduce Santiago Cafiero, y consistirá en "una serie de puentes aéreos que unirán las ciudades de Tel Aviv con Roma hasta completar la pronta evacuación de los ciudadanos argentinos".Según se informó, la operación "será desarrollada por medios dea partir de mañana (por este martes), horario 10 AM desde la Ira Brigada Aérea de El Palomar".Se explicó asimismo que el embarque en Israel estará a cargo de la Agregaduría de Defensa de la Fuerzas Armadas de la República Argentina de la embajada argentina en ese país, junto a la respectiva delegación diplomática.En tanto, la agregaduría de Defensa en, junto a la sede diplomática, operará una "para desde la península itálica y por vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas completar el traslado" a la Argentina.Para esa tarea se usará inicialmente una aeronavecomplementada, tentativamente, por unde la Fuerza Aérea, según lo requiera la evolución de la situación en la zona de operaciones, informó el Estado Mayor Conjunto.Finalmente,de la operación.El lunes, el Gobierno nacional ordenó activar de manera "urgente" el plan para repatriar a los 625 argentinos que hasta el momento se inscribieron en el registro de evacuación de Israel que el consulado abrió en Tel Aviv, como producto del ataque del grupo islamista Hamas, e informó que al menos siete connacionales murieron y 15 permanecen desaparecidos.El ministro de Defensa,, anunció en su cuenta de la red social X que instruyó al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas la inmediata puesta en marcha de un operativo de rescate para los argentinos que se encuentran en riesgo."En el día de la fecha, he instruido al jefe del Estado Mayor Conjunto tte grl Paleo @EMCOFFA_Arg para que de manera urgente active un plan de evacuación para repatriar a los argentinos que se encuentran en la zona de conflicto en Israel", anunció Taiana.En tanto, fuentes de la Cancillería informaron, en base a informes de la diplomacia argentina en Israel, quede ese país de Medio Oriente, mientras la cifra de connacionales muertos se elevó a siete y a 15 los desaparecidos.La Cancillería habilitó una línea telefónica nacional de celular para asistir a familiares en Argentina que necesiten informar sobre connacionales que se encuentran en dificultades en territorio israelí.