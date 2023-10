Una multitud se congregó en Buenos Aires para apoyar a Israel

Foto: Alfredo Luna.

Honramos la memoria de las personas asesinadas, pedimos por la recuperación de los heridos y exigimos la inmediata liberación de los secuestrados para que puedan regresar sanos y salvos con sus familias. No hay espacio para los que niegan, justifican o callan. #EstamosConIsrael pic.twitter.com/Vp3zH7G7LM — AMIA (@InfoAMIA) October 9, 2023

Una multitud se congregó este lunes en el barrio porteño de Almagro en un acto de apoyo a Israel tras el ataque que perpetró el grupo terrorista Hamas, que mató a centenares de personas, entre ellas varios argentinos residentes en ese país.El encuentro fue organizado por la, una de las entidades emblemáticas de la comunidad judía, en la avenida Estado de Israel al 4200, a metros de la calle Estado de Palestina., en "repudio a la agresión del Estado de Israel contra el pueblo de Palestina".En el acto frente a Hacoaj, donde los asistentes portaron banderas de Israel, el titular de la AMIA, Amos Linetzky, repudió el ataque de Hamas y afirmó que "nuestro amor por la tierra de Israel es eterno".exclamó en el escenario principal del acto, donde estaba también su par de la DAIA, Jorge Knoblovits.repudiaran el ataque contra Israel y repudió que la precandidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, no se haya sumado, lo que provocó el enojo de los presentes.Luego dijo "pedimos por el retorno de los secuestrados y por el juicio a los responsables. Viva Israel!".Después de las intervenciones de los dirigentes,, este último entonado con mucha efusividad, mientras los asistentes al acto iluminaban la avenida con las luces de sus celulares., destacó la importancia del acto y afirmó: ""Esto no tiene nombre y nos asombraba a todos, pero la verdad que vinieron miles de personas; era muy fuerte verlos desde el escenario, ver la gente con lágrimas, la gente con convicción, parados, aplaudiendo, la verdad que fue muy fuerte", enfatizó conmovido."Estamos muy agradecidos, la empatía de ellos la verdad que nos parece espectacular. Todos lo mencionaron, incluso sin que se lo pidamos", afirmó."El Gobierno nos está contactando, están organizando ayuda humanitaria, estamos en contacto casi cada hora con ellos. Hay muchos registrados, ellos habilitaron una línea telefónica y de email para que los que están en Israel y necesitan volver urgente puedan hacerlo. Desde renovar el pasaporte urgentemente. Se está hablando de que van a enviar un avión, la verdad que hemos recibido un apoyo importantísimo", abundó el dirigente comunitario.Sobre la situación de los argentinos en ese país, aclaró que "hay muchos argentinos queriendo volver porque el tema no parece haber terminado, al contrario, todo parece indicar que va a continuar y está lleno de reservistas, la atmósfera no es auspiciante"."Así que hay gente que necesita volver, gente que tiene atención médica y todos hemos recibido llamados; estas horas fueron traumáticas. Pero bueno, la verdad que tanto la embajada de Israel en Argentina, como la embajada de Argentina en Israel como el Gobierno están moviéndose para ayudar de la mejor manera", reiteró.Por otra parte, horas antesTambién estuvieron otros dirigentes de espacios de izquierda comoDel Corro señaló que "hay que decir que el pueblo trabajador de Argentina está con el pueblo oprimido que está sufriendo los bombardeos ahora en Gaza. Estamos codo a codo con el pueblo palestino".Una política de eliminar a un grupo nacional. Los grandes medios de comunicación llevan la voz del imperialismo, que sale a bancar la política sionista del Estado de Israel", sostuvo.También señaló que "en el debate presidencial Myriam Bregman lo dejaba claro: la política que está causando los destrozos de miles de vidas en Palestina es la política de apartheid del Estado de Israel. Ahora están los bombardeos con los llamados aviones inteligentes y bombas inteligentes, de miles y miles de millones de dólares, cayendo sobre las cabezas de pibes que viven con menos de un dólar diario, que viven en una cárcel a cielo abierto".