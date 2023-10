El embajador de Israel calificó el ataque de Hamas como "el peor" desde la existencia de ese Estado

Foto: Pepe Mateos

"Es el peor ataque sufrido desde antes de la existencia del Estado de Israel", aseguró el embajador

El embajador de Israel en Buenos Aires,, manifestó este lunes que el ataque de Hamas a su país es "el peor que hubo desde la existencia del Estado de Israel y contra cualquier pueblo judío" y afirmó que el objetivo ahora es "hacer todo lo posible para que esto no ocurra más" y que esa organización "deje de lanzar misiles matando inocentes".Sela dijo queEn diálogo con Télam, advirtió queRespecto de las víctimas fatales y desaparecidos argentinos,La zona donde se detectaron los ataques con misiles lanzados por Hamas es "muy bonita, donde hay mucha agricultura y con diferentes aldeas y pueblos pequeños con población de israelíes de origen latinoamericano y argentino", sostuvo.Sobre el respaldo que recibió la comunidad judía luego del ataque expresó que "fue como cuando todo el mundo dijo no a (las organizaciones terroristas) Al-Qaeda o Isis" y agradeció el apoyo "ahora que todo el mundo está diciendo no a Hamas, igual que dijo no a aquellos que hicieron atentados en Francia, Estados Unidos y Pakistán" años atrás.y su conversación con el presidente de Israel (Isaac Herzog)".También ponderó la condena de la Cancillería argentina y "las declaraciones de cuatro de los cinco candidatos" presidenciales, tanto en sus redes sociales como durante el debate del domingo en la Facultad de Derecho de la UBA., como en otras partes del mundo, condenen al terrorismo y expresen su solidaridad con las víctimas israelíes", manifestó.En cuando a si se estimaban medidas de refuerzo a la seguridad en instituciones judías en el país, Sela aseguró: "Después de cualquier episodio trágico como este hay una subida de las medidas de seguridad, y es algo que estamos haciendo en todas las embajadas en el mundo".