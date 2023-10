Cecilia Nicolini: "Milei busca destruir la Agenda 2030" que combate la crisis climática

Para la secretaria de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, Javier Milei es "una mala copia" de los postulados de la derecha internacional / Foto: Alejandra Bartoliche

El candidato de LLA opinó en el Debate presidencial que combatir el cambio climático es "marxismo cultural" / Foto: Captura Youtube

La crisis climática tiene impacto en los más pobres y los más vulnerables / Foto: Freepik.

COP28

La secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, advirtió este lunes que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA),, en referencia a que el economista dijo durante el debate electoral que no adherirá a esas metas, de llegar al Gobierno, porque no cree en el "marxismo cultural"."Es el multilateralismo, la negociación entre los diferentes países que buscan un desarrollo cada vez más igualitario entre los países, lo que quiere destruir" Milei, señaló Nicolini en diálogo con Télam, y alertó que el candidato propone "seguir postergando un desarrollo social para nuestro país".La funcionaria subrayó que en los postulados de la Agenda 2030 "se habla de hambre cero, de erradicar la pobreza, de cuidar el ambiente, de combatir la crisis climática y de mejorar la vivienda".En 2015, la Argentina adhirió a la resolución 70/1 de Organización de Naciones Unidas (ONU) denominada "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", un plan de acción mundial en favor de la atención de las necesidades de los más vulnerables, el planeta y la prosperidad.", afirmó el candidato de La Libertad Avanza (LLA) en el debate presidencial que se realizó el domingo en la Facultad de Derecho de la UBA del que participaron Sergio Massa (UxP), Patricia Bullrich (JxC), Juan Schiaretti (HxNP) y Myriam Bregman (FIT).Milei sostuvo, además, que ""."Lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos para financiar vagos, socialistas que escriben papers (artículos científicos) de cuarta", agregó.Al respecto, Nicolini sostuvo que "son muy preocupantes los dichos de Milei negando explícitamente el cambio climático, aunque haya dicho 'yo no niego el cambio climático'.con personajes como Donald Trump o Jair Bolsonaro""Hay un contraste muy marcado entre la agenda ambiental y climática del candidato Sergio Massa que habló con propuestas concretas y que venimos trabajando desde el Gobierno nacional, a diferencia de una derecha más tradicional que es puro marketing", señaló.Observó que esa derecha "no es ni novedosa, ni más rebelde, sino que propone los mismos postulados de siempre que son una mala copia de otras derechas internacionales que negando el cambio climático, sin duda, vienen a postergar aún más el desarrollo de nuestro país".Señaló queque "en este modelo económico acumuló su riqueza en detrimento del cuidado ambiental, de un beneficio para las mayorías, y de una redistribución del ingreso"."La variabilidad climática, como puede ser una ola de calor, una ola de frío, una inundación o una sequía" son situaciones "de crisis climática y de calentamiento global" que "exacerban su impacto sobre todo en los más pobres, los más vulnerables, justamenteLa funcionaria remarcó que"dando cuenta de la evidencia que ahora existe entre la relación directa de los gases de efecto invernadero y el calentamiento global".Los temas implicados en los objetivos y metas apuntan poner fin a la pobreza en todas sus formas; erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; y asegurar el acceso al agua y la energía sustentable.También buscan promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz; facilitar el acceso a la justicia y fortalecer una alianza mundial para el desarrollo sostenible.Según el documento final, la nueva Agenda se inspira en "los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el pleno respeto del derecho internacional".Sus fundamentos son la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales de derechos humanos, la Declaración del Milenio y el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 y se basa asimismo en otros instrumentos, como la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.Del 30 de noviembre al 12 de diciembre se celebrará la vigesimoctava sesión de la Conferencia de las Partes, la COP28, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).Sobre el encuentro, Nicolini confirmó la presencia de funcionarios de la Secretaría de Cambio Climático, anticipó que "la transición energética será uno de los temas fundamentales" y resaltó que Argentina "está comprometida" con "alcanzar la carrera de neutralidad en el año 2050".Además, se debatirá la conformación de un fondo de pérdidas y daños que fue tratado en la COP 27 en Egipto; y la reforma de la arquitectura financiera global, entre otros.