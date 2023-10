Massa dijo que Milei está "timbeando el ahorro de la gente" para sumar votos

"Es gravisímo lo que hizo Milei", afirmó el ministro de Economía.

El ministro de Economía, Sergio Massa, criticó este lunes al candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, a quien acusó de "estar timbeando el ahorro de la gente" para sumar un voto más, en respuesta a las declaraciones matutinas del líder opositor en las queMás allá del cuestionamiento a los dichos de Milei, el titular del Palacio de Hacienda llevó tranquilidad a la ciudadanía al afirmar que "los ahorros de los argentinos están seguros en este momento".En declaraciones a la plataforma digital Gelatina, Massa calificó como “gravísimo que Milei por un voto esté timbeando el ahorro de la gente”.“No vale todo por un voto, no se puede poner en riesgo los ahorros por un voto.”, señaló el titular de la cartera de Economía.A renglón seguido, Massa aclaró queen este momento” y agregó que las palabras de Milei “no ponen en riesgo nada porque no le da la nafta”., porque esas basuras no sirven ni para abono”, dijo el candidato a presidente por La Libertad Avanza.