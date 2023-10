Desde Buenos Aires al Titicaca "abrazando" a los escritores independientes

Con Ignacio Vera de Rada, con quien presentará su libro en Buenos Aires/ Foto: gentileza Diego Peralta Bahl.

Con Leda Berlusconi, en San Marcos Sierra, Córdoba. (Foto: IG)

Sirsasana (o "Parada de cabeza") en el Salar de Uyuni, Bolivia.(Foto: IG)

Otra postal del viaje por Uyuni. (Foto: IG)

Los tres títulos del autor "Transhumantes" es el tercer libro de Diego Peralta Bahl. Anteriormente publicó "Latinoamérica en gotas" y "Pegando la vuelta"; ambos cuentan sus viajes o evocaciones que le generaban sus travesías.

Solo con su camioneta y algunas cajas con libros en un trayecto que uniese Argentina y Bolivia.Así planeó su viaje. Pero la travesía resultó muy distinta ya que en cada punto del camino se encontró con autores independientes como él, dispuestos a intercambiar sus textos, a compartir experiencias, intercambiar textos e incluso a servirle de guía para conocer las bellezas naturales o arquitectónicas del recorrido.. Y estaba la posibilidad de visitarlos, así que así surgió la idea de hacer una travesía”, recuerda Peralta Bahl que es licenciado en Seguros pero acostumbra dedicar sus vacaciones a viajar.Sobre el destino final, el hombre tenía solo una certeza:ya que su libro anterior “Latinoamérica en gotas” que recoge recuerdos, pensamientos y ficciones surgidas durante sus viajes anteriores le faltaba la recorrida por ese país.“Yo no viajo para escribir sino para tener experiencias. En este caso era contactarme con gente como yo, que se esforzaba por publicar de modo independiente, sin ningún apoyo”, recuerda Peralta Bahl, quien ideó un recorrido en una camioneta colmada de libros para vender, regalar o intercambiar en el camino. En primera instancia planeaba visitar a dos autores con quienes se había contactado en San Lorenzo y en Resistencia, pero el derrotero lo llevó a conocer y a entablar amistad con otros muchos que fueron surgiendo., confiesa. El resultado es “Trashumantes”, un libro que presenta este 19 de octubre en la Casa Patria Grande, con un invitado a tono con su cruzada: el escritor boliviano Ignacio Vera de Rada.Si bien sus libros anteriores mezclaban la realidad y la ficción, Peralta Bahl prefirió, en esta ocasión, apostarse del lado de la crónica. El texto documenta las anécdotas y las vivencias dey su intercambio con los escritores que conoció en el camino. “Ninguno es escritor de profesión- recuerda- Hay ingenieros civiles y agrónomos, periodistas, psicólogos y hasta el dueño de un hotel. Todos con el mismo anhelo de darse a conocer, por eso nos entendemos y somos muy empáticos”, describe y argumenta: “La autopublicación no es negocio. Lleva dinero y esfuerzo. Mucho tiempo de edición y corrección”.Pero no todo fue compartir experiencias literarias. “Me colmó el alma que los escritores, mis anfitriones me contasen sobre el lugar en el que vivían, que me llevasen a recorrerlo. Ver el Campo de la Gloria donde ocurrió el bautismo de fuego de los Granaderos en compañía de una autora de la zona”, se entusiasma y menciona algunos nombres y títulos de los que “cosechó” durante el viaje: "Bolivia, el Che y una historia no contada" de Leda Berlusconi, "Mientras baila el zorro"; de Ale Raymond; “La novela del dictador”, de Ignacio Vera de Rada, "La Vida de los Días", de María Belén Alemán.Con ellos y otros autoresPeralta Bahl forjó una amistad que dio origen al nuevo libro y quizás, a un documental que traduzca en imágenes el viaje.Entre las postales que le dejó la travesía,: “Fue una matanza cometida por la Policía Nacional de Territorios, en la que resultaron asesinadas alrededor de 500 personas pertenecientes a los pueblos Qom, Mocovi- Moqoit”. También su contacto con una comunidad menonita localizada en Pampa de los Guanacos (Santiago del Estero): “Viven de una manera muy diferente, sin celular ni tecnología. Ofrecen un contraste impresionante con los pueblos que los rodean”, define.Respecto de los lazos que tendió con sus colegas, resalta su encuentro con Dick Commandeur, un holandés que instaló un hotel en Sucre (Bolivia): “Intrigado por las características del edificio del hotel, inició una investigación sobre su origen que publicó con el título 'Paseo histórico por Sucre desde la casa del hotel Villa Antigua'". Allí contó que esa construcción había sido cedida a un convento como dote para las mujeres de la familia que habían sido recogidas por las monjas”.En su recorrida boliviana Peralta tambiénque le habló de la importancia de la educación pública en el nivel superior.Vera de Rada, que es autor de "La novela del Dictador", será precisamente el invitado de honor de la presentación del libro del argentino sobre su viaje hasta la isla del Sol, el 19 de octubre a las 19, en la Casa Patria Grande (Carlos Pellegrini 1285 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).