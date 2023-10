La versión china de “El Quijote” llega a la Argentina

Guillermo Bravo, director de la editorial Mil Gotas Pekín y uno de los artífices de la traducción de la obra al español. Foto: Gentileza

Después de años de investigaciones, estudios de documentos y traducciones cruzadas, acaban de lanzar en la Argentina, una adaptación china de “El Quijote” escrita en 1922, tras una singular superposición de idiomas, relatos orales y reinterpretaciones. La versión en español se publica un siglo después, gracias a un sueño en voz alta de, oportunamente rescatado por, la única editorial de nuestro país dedicada específicamente a la literatura china.La historia del origen del libro bien podría ser una novela en sí misma. Ocurre que su autor, el escritor chino, descubrió las aventuras del ingenioso hidalgo a través de un método por lo menos peculiar: jamás leyó una línea de la obra cumbre de Miguel de Cervantes y todo su conocimiento se limitó al minucioso relato que le hizo un asistente que sí lo había leído, aunque no en su idioma original sino en una traducción al inglés de aquellos tiempos.El desenlace de este inusual proceso literario fue un- como gustan calificar hoy - e inocultables reminiscencias de dinastías imperiales, monjes milenarios y refranes orientales. El resultado fue una obra diferente que, queriendo ser igual o al menos parecida al original, circula como un libro autónomo, deliberadamente distinto de las traducciones modernas de “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”., según explica a Télam, director de la editorial “Mil Gotas” en Argentina, tras la presentación de la cuidada versión en español de la obra.“Historia del Caballero Encantado” tiene 461 páginas y tanto la traducción al español como la introducción y las notas aclaratorias son obra de la especialista española en literatura y lengua clásica china,. La realización del libro, ya presentado en España, fue posible gracias a la colaboración del Instituto Cervantes de Pekín y la Embajada de España en China, según destacan en “Mil Gotas”.“La idea del libro surgió cuando Ricardo Piglia - agrega, director de Mil Gotas Pekín - contó en una conferencia en la UNAM que estaba escribiendo un cuento sobre los encuentros de Lin Shu con su colaborador cada tarde para comentar el Quijote, una obra que lamentablemente no hemos encontrado aunque quizás no llegó a escribirlo o terminarlo debido a su enfermedad.”.Y así lo hicieron.