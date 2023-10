Una nueva era comienza en el Maratón, en busca de bajar los dos minutos

Kelvin Kiptum, la nueva estrella del Maratón (AFP).

El keniano Kelvin Kiptum marcó este domingo un tiempo de dos horas y 35 segundos en la Maratón de Chicago superando los (2:01:09) de su compatriota Eliud Kipchoge en septiembre de 2022 en Berlín.El duelo que se viene en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, es entre los keniatas Kelvin Kiptum (23 años) y Eliud Kipchoge (un veterano de 38), que tienen las mejores marcas en Maratón, también es una competencia generacional ya que nunca se enfrentaron en una carrera y se llevan 15 años.Kipchoge no estuvo en Chicago y París 2024 aspira a un tercer título consecutivo, pero ahora tiene un durísmo rival en Kiptum.En Chicago, la nueva estrella keniata aceleró en la segunda mitad del recorrido para dejar atrás a su compatriota Daniel Mateiko en el kilómetro 33, antes de volar en solitario hacia la meta."No estaba preparado para esto, pero un récord del mundo ... estoy muy contento. Sabía que algún día batiría este récord", aclaró Kiptum.Kiptum, la nueva estrella del maratón, se entrena cerca de su pueblo natal, Chepkorio (oeste), a unos cuarenta kilómetros de Eldoret, la meca del atletismo keniano, dirigido por el ruandés Gervais Hakizimana."Hacíamos sesiones de cuesta en el bosque cerca de su casa. Él era pequeño pero nos seguía, descalzo, después de cuidar de las cabras y las ovejas. Eso fue en 2013, en realidad aún no había empezado a correr", relató Hakizimana a AFP.Kiptum empezó a correr con regularidad en 2016 y tras varios triunfos, Hakizimana se ofreció a entrenarlo para el maratón.Mientras Kipchoge suele correr entre 180 y 220 kilómetros a la semana, Kiptum devora más de 250 km semanales, a veces más de 300, según su entrenador."A este ritmo, corre el riesgo de lesionarse y romperse. Le he sugerido que afloje el ritmo, pero no quiere, me hablaba todo el tiempo del récord del mundo", reconoció Hakizimana.Kenia está en otra dimensión en la Maratón, y el duelo entre Kiptum y Kipchoge promete que es posible que algún día el hombre baje la marca de dos horas en una carrera de Maratón. Atrás de ellos está Mateiko, que con sus 2 horas y cuatro minutos en Chicago, está apenas un escalón abajo de dos de los hombres más rápidos de la tierra.