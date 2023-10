Ataque a Cristina: para el tribunal de juicio, Capuchetti debe tramitar el exhorto a EEUU

Ya se cumplió más de un año del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.

Sabag Montiel, el integrante de la banda que le disparó a la Vicepresidenta.

El Tribunal que prepara el juicio a los tres detenidos por el intento de asesinato de la vicepresidentareiteró que el trámite de un exhorto enviado a Estados Unidos en busca de información sobre contenido de redes sociales vinculadas a los acusados debe seguir en el juzgado de la juezaLos jueces del Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6)sostuvieron que "la medida probatoria consistente en requerir al Departamento de Justicia de EEUU información transaccional y de contenido de las cuentas de redes sociales vinculadas a los imputados en autos fue ordenada inicialmente por el juzgado instructor cuando todavía la investigación se encontraba a su cargo", según la resolución a la que tuvo acceso Télam., luego que en septiembre pasado se negaron a seguir con el trámite de ese exhorto, iniciado por Capuchetti cuando el caso no había sido enviado aún de manera parcial a juicio.El TOF 6 quedó a cargo de juzgar a los detenidos por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre del año pasadoLos jueces evaluaron que "no obstante tratarse de una medida probatoria de carácter internacional inconclusa y con un plazo de vencimiento próximo", la jueza Capuchetti "consideró completa la instrucción y elevó a juicio la presente causa".Ante ello,de aclaratoria cursado desde Estados Unidos "a pesar de que la etapa plenaria posee rasgos totalmente distintos a la instrucción, que el presente proceso todavía no se encuentra abierto a prueba".Los jueces del TOF 6 reiteraron así que ", por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en razón de tratarse de una prueba cuya producción quedó pendiente en la etapa instructoria".Ante ello "deberá ser dicha judicatura quien "le haga saber a la autoridad extranjera si ha cesado su interés en aquella por haber clausurado y elevado a juicio la presente causa, o si continúa su utilidad en el marco de los testimonios extraídos", concluyó la resolución.