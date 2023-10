A 128 años de su nacimiento, el General Perón sigue iluminándonos con su ejemplo

Este domingo comenzó el Festival Cultural 17 de Octubre con los festejos del cumpleaños de Juan Domingo Perón que nació el 8 de octubre de 1895, en Lobos, provincia de Buenos Aires.La celebración se conmemoró en la sede de(Austria 2601, CABA). El encantador espacio que se conserva en el lugar donde estaban las dependencias de la Residencia Presidencial, que daba sobre la avenida Del Libertador. Y se inició con las estrofas del Himno Nacional, acompañadas en teclado por Mónica Papalia y Alejandro Caraballo, en bombo, a lo que siguió la entusiasta entonación de la Marcha Peronista. Finalmente entró en acción el maestro de ceremonia: el cantante de tangos residente en Francia, Miguel Filippini.La figura de quien fuera tres veces Presidente de los Argentinos fue resalta por el asesor coordinador del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, Justo Daniel Barros; el Director del Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolucón de Mayo, Horacio Mosquera; el Director del Museo Histórico Provincial 17 de octubre Quinta San Vicente, Cristian Scollo; el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti (que realmente conmovió por la ardorosa defensa de la educación pública al relatar su propia historia); y finalmente me tocó cerrar la serie de exposiciones.Luego se proyectó un documental donde pudimos ver la destrucción de lo que fuera la Residencia Presidencial (el Palacio Unzué), que cobijó los felices años que compartieron allí Eva Duarte y Juan Domingo Perón.La Revolución Libertadora así lo decidió. De la misma manera que difundió un decreto según el cual, en todas sus acepciones.En esas antiguas dependencias del palacio sobre la calle Austria todavía pueden apreciarse los salones donde se reunía Evita y el gimnasio en el que Perón se ejercitaba al comenzar el día. Los memoriosos recuerdan que en los jardines y espacios que ya no están Evita hacia sus reuniones de gabinete -aprovechando las sagradas siestas de Perón-.Al finalizar el documental volvimos a los salones. Luego, partimos hacia el Monumento a Evita para rendirle homenaje con una corona de laureles y una ofrenda floral, acompañados por el bombo y cantando la Marcha Peronista. Quienes se asomaron a los balcones no lo podían creer.Durante diez días siguen las múltiples y variadas actividades del Festival, cuyo cierre será en una de las fechas más emblemáticas del peronismo, el martes 17 de octubre, día en que los trabajadores se reencontraron con su líder.Las actividades se desarrollarán con un sentido federal en CABA, la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.A 128 años de su nacimiento, el General sigue iluminándonos con su ejemplo.