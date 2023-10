"El único que no leyó y pudo explicar porque tiene ideas propias y las elabora, es Massa"

Foto: Enrique Garcia Medina

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, resaltó que "el único que no leyó" en el debate y, y cuestionó a los postulantes opositores Javier Milei y Patricia Bullrich por tener discursos "guionados"."Bullrich le vienen fracasando todos los intentos, no encuentra su lugar, su tono, el discurso, a veces no encuentra ni las palabras, ni siquiera el párrafo que le dan para leer", dijo el gobernador a Télam durante una recorrida por las obras pluviales en la ciudad de La Plata.Explicó que, dentro de esa confusión, la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) "optó volver al discurso que le fue útil cuando ganaron con (Mauricio) Macri, pero la sociedad se está preguntando más cosas y no ve ahí ninguna capacidad de dar respuesta a lo económico, lo pusieron a (Carlos) Melconian y volvió a hacer agua por todos lados".En el caso del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Kicillof evaluó que Milei "dice cosas de teoría económica y de viejas escuelas y no se entiende nada"., opinó.Para el gobernador, en las últimas PASO hubo un "triple empate, los números fueron 29% para Milei, 28% la suma de Bullrich y (Horacio Rodriguez) Larreta que no lo tiene más como rueda de auxilio, y tercero, UxP, con Massa; fue un triple empate, casi diferencia estadística; entonces Milei, que se cree ganador y le han recomendado que se muestre lo más conservador posible, quiere arriesgar lo menos posible"."Si Milei cuando se inclina los gritos y puteadas traía dudas, cuando se pone en supuesto estadista da más dudas", dijo y agregó: "Se pone anteojos, lee todo, el único que no leyó y que entiende es Massa".El gobernador cuestionó de los candidatos que, siendo las intervenciones de dos minutos, la mayoría recurrió a la lectura en sus exposiciones. "Tenes que estar muy guionado para leer algo en un minuto y medio"."Parecía que tenían un libro de ´Sigue tu propia aventura´, ya que era 'Si te dicen esto, responde lo otro',eso son Bullrich y MiIlei, el único que pudo explicar porque tiene ideas propias y la elabora es Massa", completó.Asisimo, dijo que Milei "venia a las puteadas y ahora no se enoja y sonríe, le han dado un personaje para tratar de sostener ese lugar que cree que tiene. Todo el público al que atrajo de Milei porque fuera fogoso, no lo vio, el MiIlei estadista fue un papelón".También, al ser consultado sobre el caso de la renuncia de Martín Insaurralde que fue mencionado en el debate de ayer, dijo que "podemos discutir la gravedad del hecho, pero Massa contestó que se respondió con mucha propiedad, cuando surgió eso, que solo fueron fotos, dijimos que se tiene que apartar del gobierno, eso no cabe en nuestro gobierno más allá del origen, de todo".Y agregó que "ellos", por JXC, "tienen prófugos; Bullrich tenía de jefe de campaña a un tipo que tuvo que borrar el celular porque se lo vio en un bar diciendo que Cristina (Fernández de Kirchner) iba a estar muerta, y después hubo el atentado contra Cristina, eso gravísimo".Así se refirió al diputado macrista Gerardo Milman, al que, dijo, "lo escondieron, ni siquiera renunció"."Y el otro chanta que tienen es 'Pepín' Rodríguez Simón. Más allá de la diferencia del hecho, es la actitud y la conducta", subrayó.De esta forma, hizo referencia al exasesor judicial macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien se encuentra en Uruguay, prófugo de la justicia en la causa en la que se investiga el armado de una "mesa judicial" que durante la gestión de Mauricio Macri presionaba a empresarios, entre ellos a los del Grupo Indalo.