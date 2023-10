La UE convocó a sus cancilleres a una reunión de emergencia por la situación en Israel y Palestina

Borrell se encuentra en Mascate para una reunión entre funcionarios de la UE y del Consejo de Cooperación del Golfo. Foto: AFP.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, anunció este lunes la convocatoria de los ministros de Relaciones Exteriores del bloque a una reunión de emergencia para este martes para discutir la situación en Israel y Palestina.



"Convoco para mañana una reunión de emergencia de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE para abordar la situación en Israel y en la región", tuiteó Borrell.



Un vocero de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque de los 27, señaló que la reunión se realizaría "parcialmente en Mascate", capital de Omán, y "aquellos que no estén allí se unirán por videoconferencia", informó la agencia de noticias AFP.





