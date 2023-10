Bregman acusó a Milei de formar parte de la "vieja derecha despeinada"

Desde el FIT-U celebraron el desempeño de Bregman y llamaron a "no resignarse" el 22 de octubre

La candidata a jefa de Gobierno porteño del Frente de Izquierda (FIT-U), Vanina Biasi, celebró que su coalición "nuevamente se ha destacado en el debate" presidencial y sostuvo que "los demás candidatos forman parte de gobiernos que han destruido el ambiente y liquidado a la clase trabajadora de este país".



Advirtió que Javier Milei "mintió nuevamente" y entre otras cosas dio marcha atrás con "algo que ya había defendido que es la venta de órganos y es muy grave".



"La intervención de Myriam Bregman defendió nuestro plan integral y es un llamado a que la población elija votar a la izquierda para no solo reforzar nuestra presencia en legislaturas y el parlamento sino también fuera porque la Argentina que se viene es una con más ajuste y mayores padecimientos para los trabajadores", añadió.



El candidato a diputado nacional Christian Castillo valoró que "los objetivos de los debates fueron cumplidos" por Bregman y que todos los candidatos "se prepararon más que en el debate anterior".



"Fue un debate muy difícil. Myriam hizo la diferencia en cuanto posiciones muy distintas al resto en tema ambiente, seguridad y planteó la reducción de la jornada laboral. No es un balotaje hay cinco formulas, hay diferentes opciones y no hay que elegir el mal menor", subrayó a Télam.



Por su parte, Bregman llamó a los electores que la acompañen con su voto en las próximas elecciones porque "es hora de no resignarse" y celebró su desempeño en el segundo debate presidencial que se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA.



"Pedimos que nos acompañen que hay que votar con convicciones, valores y no elegir al menos malo. Es hora de no resignarse y jugársela", afirmó Bregman a los medios.



La diputada añadió que todos los otros postulantes "ya gobernaron" y que aunque el de La Libertad Avanza, Javier Milei, no lo hizo, "sí sus ideas con (Domingo) Cavallo", el exministro de Economía de Carlos Menem y la Alianza.



"Parece que en el debate anterior habían un poco dormido y se prepararon algunos chistes de la casa. (Patricia) Bullrich hablando de la agenda de la mujeres es algo llamativo, igual nos defendemos solas, es verdad", respondió.