Bullrich prometió usar a las Fuerzas Armadas en Rosario y atacó a Milei por Barrionuevo

"Voy a entrar a Rosario con las Fuerzas Armadas si es necesario", dijo Bullrich VER VIDEO

Foto: Camila Godoy.

Foto: Camila Godoy.

Bullrich pide a la gente que "use el poder que tiene en sus manos para que haya un cambio de verdad" VER VIDEO

Foto: Camila Godoy.

Foto: Camila Godoy.

Foto: Captura TV

La candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, afirmó este domingo en el debate presidencial que de ser electa "va a entrar a Rosario con las Fuerzas Armadas si es necesario" para combatir la inseguridad y le advirtió a su rival libertario Javier Milei que con el sindicalista Luis Barrionuevo al lado "ya metió la casta adentro"."Milei quiere liberar las armas y esas armas caen en manos de los delincuentes", criticó Bullrich durante el segundo debate que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA, y alertó a los votantes sobre la política propuesta por el candidato liberal: "A las mamás y papás les digo que si liberamos las armas van a estar en manos de Los Monos (una de las bandas de narcos de Rosario) o masacrando chicos en las escuelas"."A mí no me tiembla el pulso. Voy a entrar a Rosario con las Fuerzas Armadas si es necesario" para combatir al narcotráfico, apuntó Bullrich en su exposición respecto al eje Seguridad.Y aseguró a los ciudadanos que como ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri "yo los protegí, los llevo en el corazón y me enfrenté a cada mafia". Por eso, ratificó su postura: "Entre nosotros las cosas están claras, sabemos a quién defender. Los ciudadanos con nosotros y los delincuentes con quienes los liberan".En el mismo segmento Bullrich replicó al candidato oficialista, Sergio Massa, diciéndole "si tus socios son corruptos no podés hacer bien las cosas en seguridad", y lo acusó de "no tener autoridad moral para hablar sobre seguridad".Embistió también a Milei cuando lo envió a "releer" su propia plataforma "en el artículo 17, donde propone la desregulación de armas"."Si no cambiala, pero si lo hacés es porque no estabas convencido", lo desafió.Durante el segmento de Trabajo y Producción, Bullrich acusó al ministro de Economía: "Dijiste que sacabas las papas del fuego y nos hiciste puré", enfatizó, y afirmó que la "Argentina está en la destrucción total de su aparato productivo y en situación de emergencia, pero en vez de arreglarla cavás más a fondo el pozo"."Vos Milei, con Luis Barrionuevo al lado no vas a hacer nada (en materia laboral), ya te metió la casta adentro", confrontó Bullrich nuevamente con la plataforma de La Libertad Avanza y arremetió contra los sindicalistas Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. "Hoy con nosotros esa Argentina de paro permanente se termina", insistió.También advirtió a los votantes que dentro del plan del libertario "la dolarización es con salario de hambre para la gente. Ese es su plan".Bullrich reivindicó los recortes que propone su plataforma y dijo que en un eventual Gobierno suyo "las indemnizaciones tienen que ser justas paras las dos partes, cosa que hoy no lo son". Advirtió que actualmente "el juicio laboral se lleva puesta una pyme"."Un monotributista cobra una jubilación de porquería y un empleo solo se consigue en la informalidad", describió Bullrich, por lo que propone "sacarle la pata de encima a la producción como lo hicimos cuando fuimos gobierno a todas las economías regionales".Sobre el eje de Desarrollo Humano, Vivienda y Ambiente, la candidata de JxC le recordó a Massa "que hoy hay 2 millones de pobres y hoy no compra nadie una casa". Añadió que de ser electa el 22 de octubre se pondrá el acento en que "el dinero sea para tu familia y no para los burócratas del Estado. Que vaya a las personas y sectores medios para que la Argentina vuelva a tener casas, campos, empresas y poder cuidar su ambiente"."El desarrollo humano es respetar a las personas", aseguró Bullrich en una de sus réplicas a Milei, y le espetó: "Insultás a todos los que piensan diferente a vos, les decís mogólicos a los que piensan distinto, insultás a católicos y judíos, a la longevidad de la que acabás de hablar le decís 'viejo meado' y mostrás motosierra y violencia a los jóvenes y agredís a las mujeres", insistió al respecto de la propuesta del debate sobre desarrollo humano.Durante el segmento de preguntas, Bullrich pidió "que no falte a la verdad" al gobernador de Córdoba y candidato de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, y le recordó que "Córdoba recibió la mayor cantidad de obras" durante el gobierno de Macri.Agregó que "todas las cosas que se hicieron (en ese gobierno Schiaretti) no las reconoce porque está en campaña".Consultada por Massa sobre la continuidad del Plan Previaje en una posible gestión suya, insistió con "la inflación" y lo acusó de que "inventas plancitos que aumentan el gasto haciendo pomada a las empresas"."Vamos a tener un país ordenado. Déjate de joder con esos plancitos, vamos en serio", enfatizó.En el espacio de cierre, Bullrich manifestó que es "una luchadora, luché contra los poderosos y quienes arruinaron este país hermoso y abusan del poder que tienen".En el momento de su cierre Bullrich habló a la audiencia: "A estos tipos no los derrotás con discursos lindos, los enfrenté siempre y los voy a seguir enfrentando para que vos tengas el país que te merecés, para que tu hijo no se vaya del país y puedas vivir y trabajar en paz"."El 22 de octubre el poder cambia y lo tenés vos en tus manos; usalo para decirle no al kirchnerismo y sí a un cambio de verdad", concluyó.Previo al debate, hubo una foto conjunta de todos los referentes de Juntos por el Cambio, con Mauricio Macri al lado de Bullrich, tras una semana donde hubo cruces entre ambos dirigentes opositores por el supuesto apoyo del expresidente al candidato Javier Milei.