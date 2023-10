Schiaretti habló de federalismo y pidió "sacarle el pie de encima al interior productivo"

Schiaretti: "Yo quiero hacer un país normal y federal" VER VIDEO

El gobernador de Córdoba y candidato presidencial por Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, volvió hoy a hacer énfasis en el federalismo, afirmó que "hay que sacarle el pie de encima al interior productivo", propuso una "ley de derribos" de aeronaves para combatir al narcotráfico y sostuvo que "hay que acabar con la industria del juicio".El candidato expresó en el segundo debate presidencial antes de las elecciones presidenciales que la "Argentina vive el desastre económico de los gobiernos de la grieta. Hay más exclusión, más inseguridad, cayó el salario y no hay lugar para conseguir vivienda y dejaron solas a las provincias".Además, volvió a hacer énfasis en la producción agropecuaria y señaló que "hay que eliminar las retenciones a las agroexportaciones"."Es una confiscación que se hace al interior productivo desde la república del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). Hay que sacarle el pie de encima al interior productivo", sostuvo con sarcasmo, y precisó que a su provincia y a otras se les quitan en ese aspecto "3.400 millones de dólares" anuales.En el bloque de Seguridad, el representante cordobés indicó que "hay que acabar con las puertas giratorias en los juzgados. Hay que modificar el Código Penal y hay que modificar el Régimen Penal Juvenil con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)".También afirmó que "hay que combatir el narcotráfico, la Argentina no produce drogas, pero tenemos una frontera que es un colador. Hay que proteger la frontera y tienen que estar las Fuerzas Armadas. Tiene que haber una ley de derribo y hay que crear una fuerza antidroga preparada que esté distribuida en todo el país".En el bloque de Trabajo y Producción, Schiaretti remarcó "para que haya trabajo e inversión tiene que haber inversión y Argentina tiene una tasa de inversión menor. Tiene que haber estabilidad, seguridad jurídica y no atacar a los inversores"."Hay que eliminar las retenciones en el campo y hay que sustituir el impuesto a la renta agraria", enfatizó.Además afirmó que "hay acabar con la industria del juicio como existe y generar un fondo de desempleo como existe en la industria de la construcción".El gobernador comentó que "hay que entrenar a las personas que están en los programas sociales" y dijo que a "los jóvenes les propongo el programa primer paso que es hacer prácticas pagas en empresas privadas".En ese bloque, criticó al candidato oficialista Sergio Massa y afirmó: "Massa es el ministro que llevó la inflación del 65% al 140%. El dólar que estaba a 250 pesos y ahora está en 900. Las pymes argentinas tienen que competir con los importadores y no pueden exportar".Como en el debate anterior, Schiaretti elogió su gestión como gobernador y sostuvo que "Córdoba tiene la menor tasa de impuestos a los Ingresos Brutos de la Argentina".En el bloque de Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente destacó que "para que haya vivienda es necesario crédito y eso tiene que ver con estabilidad económica; (la cuota de) los créditos nunca puede ser superior al 25% y el Estado nacional debe hacer las viviendas populares para los sectores sin recursos".El gobernador criticó la idea de dolarización y dijo que "es una propuesta que no se aplica en el país. Es necesario equilibrio fiscal y tener un Banco Central independiente, manejado por la oposición, que lo posicione y conduzca, que tenga un tipo de cambio oficial y competitivo".El gobernador criticó a los gobiernos de Unión por la Patria (UxP) y Juntos por el Cambio (JxC) y afirmó que "no está escrito que los argentinos están condenados al fracaso: eso fue por el kirchnerismo y el macrismo"."Yo defendí al interior y soy el único candidato del interior profundo y lo defendí del centralismo del AMBA. Yo quiero hacer un país normal y federal", concluyó.