Massa propuso un FBI argentino y acusó a Milei de maltratar mujeres: "Hasta acá llegaste"

Massa ratificó llamado de "gobierno de unidad" donde estén "los mejores, no los partidos" VER VIDEO

Foto: Camila Godoy

Massa a Milei: "Javier, hasta acá llegaste. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres" VER VIDEO

Massa propone créditos hipotecarios en los que "la cuota aumente si aumenta el salario" VER VIDEO

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, propuso este domingo la creación de un "FBI argentino" para combatir "crímenes trasnacionales" como la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas, y se cruzó con el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, a quien acusó de maltrato a la mujer a partir de un contrapunto previo entre el economista y la candidata del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman.En un mensaje dirigido al electorado femenino, Massa se comprometió además a garantizar igualdad en la remuneración para las mujeres respecto de lo que reciben los varones en la misma función y anticipó que presentará un proyecto de ley en ese sentido."Hasta acá llegaste, Javier", le advirtió Massa a Milei en uno de los derechos a réplica del debate de postulantes, después de que el libertario tuviera cruces con Bregman.En ese contrapunto, Massa le exigió a Milei: "Dejá de faltarle el respeto a las mujeres; más allá de que piensen distinto, tienen derecho a pensar distinto; eso muestra tu rasgo autoritario"."No vengo ni con chicanas ni a pelear, sino a proponer, que es lo que necesitan los argentinos", había dicho Massa en su presentación al iniciarse el debate televisivo en la Facultad de Derecho de la UBA.Desde allí, se dirigió al público y expresó: "Si desde el 10 de diciembre Dios y tu voto me dan la posibilidad de gobernar, Argentina va a tener un Gobierno de unidad nacional".En otro cruce con la candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, quien le había preguntado "¿cuándo van a dejar de afanar?" (sic), Massa replicó: "Ser vulgar no te va a hacer más popular en la elección, ni para corregir la mala performance electoral que estás haciendo".Acto seguido, le recordó a la extitular del partido PRO que la ley del arrepentido fue aprobada a partir de un proyecto de su "autoría", y además destacó que "la suba de las penas de delitos de corrupción" correspondió a un paquete de leyes que fue impulsado por él entre 2015 y 2019.La convocatoria al "Gobierno de unidad nacional" a partir del 10 de diciembre fue otro de los ejes de su participación, y sobre ese punto amplió a partir de una consulta puntual de Bregman: dijo que lo podrían integrar "dirigentes de izquierda que se comprometan con la agenda feminista", como también "liberales que tengan vocación de trabajar con el superávit fiscal".También prometió incorporar a "radicales que quieren una mejor educación y justicia", mientras que para los partidos provinciales propuso que algunos de sus dirigentes se encarguen de llevar adelante "programas de desarrollo".Al adelantar cuál sería su lógica para conformar un eventual Gabinete y la orientación de un equipo de Gobierno, insistió en que su voluntad será que estén "los mejores, no los partidos".En materia de seguridad, Massa anunció que en caso de resultar electo creará un "FBI argentino", que funcionará en el edificio Central Córdoba de la ciudad de Rosario y estará compuesto por "los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales" para enfocarse en los crímenes que son "trasnacionales", la "corrupción, el narcotráfico y trata de personas".El candidato del peronismo señaló también que lo "recaudado" por la Justicia y por ese organismo en el ejercicio de su función "volverá a fortalecer el sistema de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial" y, otra parte, a fortalecer la función social de los "clubes de barrio".Los otros dos ejes sobre seguridad de Massa fueron la "prevención", a partir de su experiencia en Tigre, con "cámaras, móviles, sistemas satelitales de rastreo y botón de pánico en cada celular para cada una de las ciudades de más de 50 mil habitantes, financiado desde el Estado nacional".El otro eje que planteó estuvo centrado en "exigirle cuentas a la Justicia" porque, dijo, "no puede ser que una excarcelación u orden de allanamientos demore siete, diez o quince días", por lo que un eventual Gobierno suyo "medirá" el funcionamiento de los jueces a través de una modificación en la legislación.En materia de trabajo, ratificó las "paritarias libres" y destacó la "reducción de impuestos" como Ganancias y la devolución del IVA.También consideró "clave" hablarle a "las personas con discapacidad que hoy son rechazadas del mundo del trabajo porque la pensión funciona como un límite", por lo que aseguró que "se termina esa muralla".Además, sostuvo que "las mujeres son discriminadas en el salario" y que por eso impulsará la "obligatoriedad de que las empresas por la misma tarea paguen la misma remuneración a hombres y mujeres", además de comprometerse a "eliminar las cargas sociales de las pymes por los nuevos empleos y el empleo joven", además de garantizar un "sistema de simplificación tributaria" para que los empresarios pymes "no tengan que andar haciendo un curso porque pagan 250 impuestos entre Nación, provincia y municipios".En materia de desarrollo humano, vivienda y ambiente, el candidato del peronismo propuso dos ejes, el primero orientado al crédito hipotecario para que los beneficiarios puedan tener acceso sobre "la base de actualización con coeficiente de actualización salarial".Y señaló que se detectaron "todos los inmuebles ociosos que tiene el Estado en el país", y que estarán destinados a "poner en marcha un programa de lotes con servicios, agua cloacas, pavimento, alumbrado e inversión pública" para facilitar su acceso.En medio ambiente, ratificó el objetivo que impulsa desde 2014 para "reformar el Código Penal" de modo que "quien contamina un río, tala un bosque o destruye un humedal tiene que ir a prisión, de 3 a 8 años".En materia de energías limpias, aseguró que la Argentina "tiene la enorme oportunidad de ser uno de los grandes jugadores mundiales del hidrógeno".