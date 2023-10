Gustavo Levisman: "Estamos trabajando para ganar dos medallas en los Panamericanos"

Gustavo Levisman es el director técnico del seleccionado argentino de tenis de mesa.

El director técnico del seleccionado argentino de tenis de mesa, Gustavo Levisman, explicó que el objetivo del deporte en los Juegos Panamericanos de Chile será "ganar dos medallas", al tiempo que resaltó que el equipo "llegará de la mejor forma" al inicio de la competencia, el próximo 20 de octubre."Estamos trabajando para ganar dos medallas: una en dobles masculino y una en equipos masculino. Tenemos chances de alguna medalla en individual masculino y en el doble mixto, pero no va a ser fácil", reconoció Levismán, porteño, de 45 años y DT del equipo argentino desde 2001, en una entrevista con Télam.El tenis de mes argentino disputó once Juegos Panamericanos: San Juan (1979); Caracas (1983); Indianápolis (1987); La Habana (1991), Mar del Plata (1995); Winnipeg (1999); Santo Domingo (2203); Río de Janeiro (2007); Guadalajara 2011; Toronto (2015) y Lima (2019).En las once citas panamericanas, el tenis de mesa nacional obtuvo una medalla de oro: Liu Song en single (Guadalajara 2011); ocho de plata: Song (1999 y 2007); Pablo Tabachnik-Martín Paradela (dobles en 1995); Song, Tabachnik y Juan Carlos Frery (equipos en 1999); Song, Tabachnik y Gastón Alto (equipos en 2007 y 2011); Gastón Alto y Horacio Cifuentes Alto (dobles en 2019) y Alto, Cifuentes y Pablo Tabachnik (equipos en 2019) y una de bronce: (Song en 2003)En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el equipo argentino obtuvo dos medallas de plata: Gastón Alto y Horacio Cifuentes Alto (dobles), medalla de plata y Alto, Cifuentes y Pablo Tabachnik (equipos).Además, el representativo "albiceleste" tuvo en Lima los siguientes resultados: Camila Argüelles (singles), novena; Ana Codina (singles), 17ma; Ana Codina y Candela Molero (dobles), quintas; Camila Argüelles, Ana Codina, Candela Molero (equipos), quintas; Gastón Alto (singles), noveno; Horacio Cifuentes (singles), noveno, y Camila Argüelles, Horacio Cifuentes (dobles), novenos.El equipo que competirá en Chile está conformado por Horacio Cifuentes (25 años), Gastón Alto (38 años) y Santiago Lorenzo (21 años), Camila Arguelles (33 años), Ana Codina (32 años) y Candela Molero (26 años).- El objetivo de estos Juegos es repetir la buena performance que tuvimos en Lima 2019. En Toronto 2015 no ganamos medallas y en Lima ganamos dos de plata. Si bien tenemos posibilidad de alguna medalla estamos trabajando para ganar dos medallas: una en dobles masculino y una en equipos masculino. Tenemos chances de alguna medalla en individual masculino y doble mixto pero no va a ser fácil.- El equipo masculino trabajó muy fuerte en estos cuatro años, viviendo casi siete meses al año en Europa, con buen entrenamiento y muchas competencias. Pudieron mejorar mucho su ranking mundial. Y el equipo femenino, de a poco, también se va instalando largos periodos en Europa y compitiendo en ligas.- Tanto en varones como mujeres llegan de la mejor forma ya que hace tiempo que pasan largos periodos en Europa, los varones tienen mayor competencia ya que tienen mas nivel que las mujeres y mas apoyo. Trabajamos mucho en los últimos meses en los los dobles ya que hay chances de medallas en esta prueba.- Los rivales en varones son Brasil, Canadá, Puerto, Rico, Chile. Hay un nivel muy parejo entre todos. Brasil está un poco más arriba que el resto. Va a ser un torneo súper competitivo. En mujeres, Brasil, Estados Unidos, Chile y Puerto Rico- Aspiramos a tener unos buenos juegos con al menos dos medallas- Nuestros atletas entrenan, en promedio, cinco horas de mesa por día y una hora de físico cuatro veces por semana y todos son becados por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENard).