El Consejo de la Magistratura se prepara para el debate sobre la jueza Figueroa

Les dejo el dictamen que votamos hoy https://t.co/U6C4rGdaMg pic.twitter.com/4dZmh0yrot — Jimena de la Torre (@JimedelaTorreBA) October 5, 2023

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura tiene en agendaSelección es una de las cinco comisiones del organismo, está integrada por 12 de los 19 miembros, y es donde comienza el trámite constitucional complejo que representa elegir un magistrado.invocando que no había logrado el acuerdo del Senado que necesitan los jueces con más de 75.Pero a fines del mes pasado el Senado logró juntar los votos para avalar la continuidad de Figueroa, en una decisión que luego refrendó el Poder Ejecutivo con la publicación del decreto en el Boletín Oficial.Con el conflicto de poderes planteado, el Consejo convocó al plenario de sus miembros el miércoles pasado sin que se mencionara ni una vez a Ana María Figueroa, aunque se tomó una decisión unánime al respecto que pasó desapercibida.El miércoles por la noche, antes Twitter, que el Consejo ratificó que Figueroa no es más jueza."En el plenario de hoy votamos por UNANIMIDAD el dictamen 8/23 de la Com. de Selección donde confirmamos que la Dra. Figueroa cesó en su mandato conforme lo establecido por la CSJN. Ahora debemos avanzar para cubrir su vacancia. FIN".La consejera, exnúmero dos de la AFIP macrista, se refería a una resolución de la Comisión de Selección del 13 de septiembre que se votó en paquete en el plenario que cambió la categoría de la camarista de "docente magistrado" a "docente de Derecho Constitucional", en un listado anexo.que reclaman un análisis más amplio."La Corte no puede tener injerencia en esto", repite con énfasis un consejero del oficialismo y destaca que no hay antecedentes de que la Corte haya desplazado un magistrado por haber cumplido los 75 años.La comisión de Selección se reúne los miércoles y aunque en el organismo ven "difícil" que se pueda convocar para el próximo, tampoco descartan un marco de acuerdo para que se plantee la discusión esta semana.La comisión es presidida por María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, y representante del sector técnico de los académicos junto a Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi., como de la oposición que hoy tiene cinco representantes en Selección.Pero más allá de la discusión entre poderes, lo cierto es que la jueza, o ex jueza, Figueroa no se presentó en los tribunales de Comodoro Py, a la Sala 1, que se desempeñaba.Casación tiene temas de alto impacto en su agenda de trabajo como la revisión de la condena de Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de la obra pública o la decisión de conceder o rechazar los recursos de la defensa de la Vicepresidenta contra la reapertura de las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.