El costado más íntimo de Prilidiano Pueyrredón, el pintor de la burguesía porteña

Inauguramos "Celebramos Prilidiano", una nueva exhibición artística para festejar los 200 años del nacimiento de Prilidiano Pueyrredón.



Durante su recorrido, podrás dejarte llevar por la magia de este gran artista bajo la óptica de varios especialistas, y descubrir cómo… pic.twitter.com/5AuyOtPF6v — Gustavo Posse (@gustavoposse) October 2, 2023

Quién fue el Prilidiano y qué se presentará en la muestra

"Quisimos hacer una investigación más profunda sobre quién era Prilidiano Pueyrredón, cómo era estar en el mundo y trabajar de artista en ese momento"

A 200 años del nacimiento de Prilidiano Pueyrredón (1823-1870),, se podrá visitar hasta el 3 de diciembre en el Museo Pueyrredón de San Isidro, una antigua chacra de estilo colonial, con vista al río de la Plata, que habitó el pintor homenajeado."Celebramos Prilidiano" es el título de la muestra que busca mostrar en su propia casa, y en toda su dimensión, al retratista preferido de la burguesía en el siglo XIX, al autor del "Retrato de Manuelita Rosas" que conserva el Museo de Bellas Artes, al primer pintor de desnudos femeninos en Buenos Aires, y al hijo de Juan Martín de Pueyrredón (figura central en las guerras de la Independencia y primer director Supremo de las Provincias Unidas)., al conmemorar este aniversario, la muestra no sólo revela aspectos desconocidos de Prilidiano -como su utilización de la fotografía como inspiración, resultado de una larga investigación- sino que ademásSon en totalpinturas que representan cabalmente los géneros habituales del pintor como paisajes, retratos, escenas de costumbre, desnudos y caricaturas."Quisimos hacer una investigación más profunda sobre quién era Prilidiano Pueyrredón, cómo era estar en el mundo y trabajar de artista en ese momento. Entonces descubrimos en primer lugar un personaje de un enorme sentido del humor. Fue muy divertido. En las cartas no puede hablar en serio con nadie. Y en segundo lugar, hicimos una investigación de las fuentes fotográficas de sus obras que nos llevó a resultados sorprendentes", cuenta a Télam, a cargo también de la curaduría junto con Cecilia Lebrero y Patricio López Méndez.En palabras de Carlos Vertanessian, quien tuvo a su cargo la investigación del aspecto fotográfico de esta muestra,, como por ejemplo en el retrato de Hersilia Otamendi de Pinto -de quien se conservan algunas imágenes de impresionante similitud con su retrato.Gracias a dos tomas fotográficas, de fecha cercana una de otra,Pero para Prilidiano, "la fotografía es una herramienta que le sirve para componer; él no copia sino que toma de referencia, se inspira y logra profundizar en el personaje. Lo carga de profundidad", detalla Jaureguiberry en una recorrida por la sala mientras señala miradas y gestos de los que han posado.Este artista"El baño" está incluida en esta muestra, en préstamos por el MNBA, y una pequeña réplica de "La siesta", gran tela que pertenece a una colección privada y que muestra a dos mujeres desnudas recostadas en una cama. Todo indica que es la misma modelo y que fue su criada quien posó para él.Curiosamente -explica el texto de sala- si bien "La siesta" y "El baño" son los desnudos más famosos del siglo XIX, fueron pintados para consumo privado. "Estas pinturas no eran el capricho de un pintor excéntrico, sino la entrada de la tradición europea en Buenos Aires por intermedio de la fotografía. La siesta remite a la tipología del daguerrotipo erótico. Muchos de estos daguerrotipos se produjeron de a pares para que al ser vistos a través de un visor se creara el efecto de tridimensionalidad", se lee en la sala.La recorrida incluye el retrato de su padre, Juan Martín de Pueyrredón (perteneciente a la Facultad de Derecho), el retrato de Rivadavia (Jockey Club), el autorretrato (Museo Mitre), El alto de San Isidro (Museo Fortabat) y El baño (Museo Nacional de Bellas Artes), en la sala temporaria, además del retrato de Enrique F. Lezica Thompson y el de Antonia Pereyra Arguibel de Iraola, entre otros que pertenecen al Museo Pueyrredón., PPP, y en sintonía con el sentido del humor que se le conoció decía que eran las iniciales de "Pedro Pablo Prilidiano Pueyrredón, pintor por pocos pesos"."Ocupó el lugar de precursor, en parte, porque es el primer pintor nativo que tiene la formación necesaria para afrontar las necesidades de esa nueva burguesía porteña de mediados de siglo que, separada de la Confederación, necesitaba retratarse, configurar una nueva imagen y ubicarse en lo más alto de la sociedad", comenta la curadora Cecilia Lebrero, responsable de la gestión de colecciones del museo."Es posible que un retrato quede inconcluso, pero nos gusta más pensarlo como la venganza de Prilidiano a las dos mujeres que le rompieron el corazón", describen las curadoras."Quisimos también mostrar que era un personaje con una diversidad de ocupaciones, era arquitecto, ingeniero, urbanista, paisajista, pintor, asesor municipal", enumera Lebrero sobre Prilidiano, quien trabajó en las obras de restauración y ampliación de varios monumentos, entre ellos la capilla de la Recoleta, la Pirámide de la Plaza de Mayo y la Casa Rosada.Como urbanista, Prilidiano diseñó la Plaza de la Victoria y el puente del barrio de Barracas, fue autor de los planos para la mansión que Miguel de Azcuénaga levantó en Olivos, más tarde obsequiada al gobierno federal como residencia para el Presidente de la Nación, hoy denominada Quinta de Olivos.Una gran oportunidad para celebrar a este notable artista desde la casa que habitó, profundizar en su obra, sus afectos, su relación con su paisaje, San Isidro", destaca Jaureguiberry.Como corolario, en las afueras del museo, en la galería de la antigua casona, se instaló una llamativa obra del artista contemporáneo Fausto Amadeo, autor de una instalación móvil, visualmente hipnótica, de numerosos círculos que giran con el viento, pintados a mano -en celestes y verdes-, los gradientes cromáticos utilizados por Prilidiano en sus paisajes.Toda una celebración del hombre que murió hace dos siglos, a los 47 años, en esta misma casa de San Isidro -hoy museo-, quien fuera el principal fabricante de nuestra memoria visual en los años de la construcción de la Nación., en el Museo Pueyrredón, (Rivera Indarte 48, San Isidro) los fines de semana de 14 a 18, y los martes y jueves de 10 a 18, con entrada gratuita.