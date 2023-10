El presidente de la DAIA advirtió que "todavía hay desaparecidos"

Jorge Knoblovits. /Foto: TW.

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, lamentó este domingo los fallecimientos de los dos ciudadanos argentinos durante el ataque de Hamas a Israel y advirtió que "todavía hay desaparecidos" de esa nacionalidad en manos de la organización palestina.



El referente de la DAIA se refirió a las muertes de Rodolfo Fabián Skariszewski y Abi Korin producidas el sábado durante el ataque a Israel.



"El padre de uno de los fallecidos (Abi Korin) es un gran referente de la comunidad judía en Argentina, que es Moshé Korin, un hombre de la cultura judía. Pero todavía hay argentinos desaparecidos, así que estimamos que puede haber más gente en esa situación", advirtió Knoblovits en diálogo con Télam, aunque no precisó información sobre esas personas.



Sobre el sorpresivo ataque por tierra, mar y aire de milicianos palestinos, consideró: "Es una invasión a las aldeas para secuestrar gente, matar impunemente, sobre todo porque se trata de civiles. Todas las muertes son punibles, en este caso de civiles que vivían en la frontera y fueron salvajemente asesinados y secuestrados".



Además, Knoblovits manifestó que la DAIA se encuentra "en contacto con la embajada argentina en Israel" y "atenta a los pedidos de ayuda del Consultado", así como en la actualización del número de víctimas.



El periodista argentino Itzik Horn, que vive hace más de 20 años en Israel, manifestó en declaraciones a la señal de cable TN: "Tengo dos hijos desaparecidos que estaban en el kibutz Nir Oz, que fue una de las 22 poblaciones en las que entraron los terroristas".



Y contó: "Hoy por la mañana hablé con un amigo de mis hijos y me dijo que los están buscando, ya pasaron por todas las casas, por todos los lugares del kibutz, y que no los encontraron en ningún lado".



"La presunción es que los raptaron y los llevaron a Gaza como prisioneros rehenes", agregó y comentó: "No quiero pensar lo peor".



El director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano (CJL) y comisionado para el diálogo interreligioso del Congreso Judío Mundial, Claudio Epelman, repudió en declaraciones a Télam "el horror que vimos ayer en las imágenes del ataque contra población civil, contra niños, mujeres, ancianos, ciudadanos, la toma de ciudades, los ataques indiscriminados, los asesinatos y los secuestros" y señaló la "sorpresa y el estupor que todavía" le genera el ataque de Hamas a Israel.



Sobre la muerte de los dos ciudadanos argentinos, expresó: "Son tragedias, dos personas que llevaron su vida a Israel, que fueron en la búsqueda de progreso, de desarrollo personal y que fueron asesinados producto de la demencia de terroristas".



"Es una cosa absolutamente incomprensible. La dimensión de gente que entre así a casas a matar gente, verdaderamente supera nuestra capacidad de poder comprender esto", manifestó.