Sin impulso de la construcción en seco será "imposible" cumplir metas de cambio climático

Sin impulso de construcción en seco será "imposible" cumplir metas de cambio climático. Foto: AFP

El Steel Framing "permite un ahorro entre un 60% y un 70% de energía", explicaron. Foto: Raúl Ferrari

El presidente del Instituto de la Construcción en Seco (Incose) Francisco Pedrazzi. Foto: Raúl Ferrari

El cumplimiento de la meta de neutralidad de carbono en 2050que concentran el 40% del consumo total en el país, advirtió"Llegar al 2050 con neutralidad en carbono será imposible si no se actúa sobre la reducción de los consumos, porque sólo con la generación de energías renovables no será suficiente",El dirigente avala que, tanto en el caso de las nuevas como en la remodelación de las existentes.En ese sentido,, tanto para los usuarios de las viviendas como para el país, por su impacto favorable en la balanza comercial y en el ahorro de divisas.(que podría traducirse como entramado o estructura de acero), "permite reemplaza a la construcción húmeda en todos los ámbitos, sin utilizar agua en el proceso productivo y con una mayor eficiencia energética", afirmó.En base a los Índices de Prestación Energética (IPE),respecto de una de construcción húmeda o tradicional tanto en calefacción como en refrigeración, con economías aún mayores en climas fríos."Eso redunda no solo en una reducción de gastos para una familia sino también en una menor emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), teniendo en cuenta que gran parte de la generación de energía eléctrica proviene de centrales térmicas, que a su vez generan dióxido de carbono (CO2)", explicó., en línea con las conclusiones del reciente encuentro sobre Etiquetados de Viviendas, respecto a que "el costo de inversión para aumentar la aislación de viviendas es menor que el costo de importar gas para afrontar sus consumos".Al respecto,En cuanto a la experiencia internacional, resaltó que "el 95% de las nuevas construcciones en Estados Unidos y Canadá son con Steel framing", una modalidad que también avanza en España, para hacer frente al déficit habitacional del país.También indicó queAl respecto, citó el programa "Centodieci", por el que el Estado italiano asumió el 110% de los gastos de esas refacciones, en el marco de las restricciones energéticas que afectan a los países de la Unión Europea.Pedrazzi remarcó queque, al darle al Steel Framing el status de "sistema constructivo tradicional", permitió que tanto los municipios como los distintos entes ejecutores dejaran de exigirles a las empresas constructoras el Certificado de Aptitud Técnica (CAT).Asimismo,, reglamenta su procedimiento, crea el registro de profesionales y habilita los convenios de adhesión de las provincias.El Steel Framing -o, según su denominación oficial en la resolución 5E/2018, "Sistema de Construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frio de Chapa Cincada para uso de estructuras portantes de edificios"- comenzó a masificarse en Estados Unidos y Japón luego de la Segunda Guerra Mundial, en el primer caso para atender la creciente demanda de viviendas y en el segundo para la reconstrucción de las ciudades afectadas por los bombardeos.En la Argentina, además de(del que Pedrazzi es su secretario).Si bien ya existen normas para prácticamente todos los materiales del sistema (perfiles, placas, aislantes, entre otros), la 51.001-1 será "integral" y abarcará "todo el proceso productivo el Steel Framing y será muy importante para facilitar la habilitación en municipios e instituciones", confió Pedrazzi.