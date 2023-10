Milei afirmó que si llega al gobierno convocará a extraordinarias para reformar el Estado

Foto: Fernando Gens.

El diputado nacional y candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, afirmó este sábado que en caso de llegar al gobierno convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para impulsar “una reforma del Estado, la desregularización del mercado de trabajo, la apertura de la economía y la eliminación del Banco Central”.“Lo primero que voy a hacer si llego al gobierno será llamar a sesiones extraordinarias del Congreso para impulsar una reforma del Estado, desregularizar el mercado de trabajo. Queremos producir una apertura de la economía y eliminar el Banco Central”, señaló Milei en declaraciones formuladas en el programa de Mirtha Legrand que se emite por canal 13.En un tomo cómplice, la nonagenaria conductora, que volvió a la TV para encabezar su ciclo después de una prolongada ausencia, le preguntó al candidato por qué estaba “obsesionado con el Banco Central”.Milei comenzó a divulgar una larga explicación teórica sobre cómo el Banco Central provocaba “la inflación” en Argentina y cuando hablaba tiró los cubiertos al llevar a cabo un ademán.“¿Ve Mirtha? Me hablan del Banco Central y me pongo nervioso”, le dijo el postulante a la conductora en un intento de generar distensión.Y en un momento de la charla, Milei agregó: “El Banco Central es una obsesión, pero no es la única”, y miró a su pareja, la imitadora Fátima Flores, que fue parte de la entrevista.El economista ultraliberal reiteró su admiración por el exministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo y el expresidente Carlos Saúl Menem, y acusó a “los políticos de tener privilegios de casta”, al igual que “los empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan a los trabajadores, los periodistas ensobrados y los econochantas”.“Qué barbaridad”, sostuvo Legrand cuando Milei le contó que en Argentina existen “más de 270 impuestos” y remarcó que “al hacer crecer el Estado se multiplica la pobreza”.“Lo mejor que se puede hacer para recortar el Estado es achicarlo para terminar con la corrupción”, subrayó Milei con énfasis ante el asentimiento de la conductora y la mirada absorta de Flores.Consultado sobre el apoyo que concitan sus posturas entre los jóvenes, Milei sostuvo que se debe a que las personas de menor edad “están en contra del status quo, que en Argentina es socialista”.“Los jóvenes son rebeldes y están en contra del status quo que en Argentina es socialista. Además, se debe también a las redes sociales, que permiten contrastar lo que les dicen en las escuelas los maestros que los quieren adoctrinar. También por la pandemia, que los encerró y ante eso adquirieron las ideas de la libertad”, observó.Milei aseguró que trabaja para “los 46 millones de argentinos” y afirmó que le “arruinó un negocio” al empresario Eduardo Eurneukian, su antiguo empleador.El legislador aseguró estar enamorado de Flores pero aclaró que por ahora no piensan casarse, al afirmar que “el matrimonio es una institución que se arruina al amor porque es una regulación del Estado”.En medio de la nota, la actriz comenzó a imitar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y aclaró: “Nunca tuve nada que ocultar de mi relación con Javier. Cuando empezamos con esta relación yo ya estaba separada”.Flores aseguró tener la convicción de que su novio “será el próximo Presidente”.En relación a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, el diputado y economista reiteró que “tuvo un pasado terrorista” en la organización Montoneros.“Puso una bomba contra el intendente de facto de San Isidro y eso le causó heridas a un menor. De ahí la confusión con que ponía bombas en los jardines de infantes”, insistió respecto de sus declaraciones anteriores que le valieron el inicio de un juicio penal por parte de Bullrich.“Sigue siendo una montonera que tiene las manos manchadas de sangre. Me encanta que vayamos a juicio porque va a tener que contar lo que hizo en los años ’70. Además, cobró una indemnización por lo que hizo en esos años”, observó.Milei volvió a sostener que lo ocurrido en tiempos del terrorismo de Estado fue “una guerra” y que deben ser reconocidos “los crímenes que hubo de un lado y del otro”.