Massa recordó que el 22 de octubre están en discusión los derechos laborales

Estamos discutiendo si las vacunas de nuestros hijos son gratuitas o si tiene que pagar 1 millón 100 mil pesos al año para tenerlas". Foto: Prensa.

Foto: Captura de TV.

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, remarcó este sábado queen materia de derechos laborales y llamó a "construir una nueva mayoría" para constituir un gobierno de unidad nacional a partir del 10 de diciembre.Massa formuló estas declaraciones al participar junto al diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, del"Quiero que me ayuden a plantearle a cada compañero que hoy trabaja, que lo que está en discusión es si se mantiene el derecho a la indemnización, a las vacaciones pagas o si retrocedemos 60 años hasta la esclavitud en Argentina", aseguró Massa al encabezar el acto en el Día Nacional de la Identidad Villera."Al igual que en 2003, cuando teníamos que abrir los brazos y construir una nueva mayoría en Argentina, el 22 de octubre también empieza ese tiempo. Quiero que nos preparemos para abrazar a aquellos radicales, socialistas, independientes, hombres y mujeres del mundo del trabajo y empresarios que crean en un proyecto nacional. Que vengan el 10 de diciembre a formar parte en la Ciudad y en la Nación de nuestro gobierno de unidad nacional", apuntó Massa.El documental en el que se retrata la visita de Néstor Kirchner al Bajo Flores porteño, en 2003, se estrenó este sábado en ese barrio en una ceremonia que contó con la participación de Máximo Kirchner, el candidato a jefe de gobierno Leandro Santoro y la legisladora Paula Penacca.En ese contexto, Massa señaló que en estas elecciones "estamos discutiendo si lasde nuestros hijos son gratuitas o si tiene que pagar 1 millón 100 mil pesos al año para tenerlas".Massa llamó a la militancia a contarle a la gente que "cuando se plantea la libre venta de armas "están mandando a nuestros hijos al colegio armados", en referencia a una de las propuestas sostenidas por el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei., subrayó.Sobre las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, Massa advirtió a los porteños que "no viven en un reinado" y que no tienen que "resignarse a que el cambio de jefe de gobierno sea por transmisión sanguínea", al aludir al postulante de Juntos por el Cambio en el distrito, Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri."No es cambiar el dueño por el primo. Pueden elegir una alternativa, se llama Leandro Santoro. Como hace 20 años, cuando Néstor estuvo acá, hoy les vengo a pedir que me ayuden. Argentina tiene por delante enormes peleas, tenemos que mejorar la distribución del ingreso porque seguimos muy atrasados con respecto a cómo había terminado el 10 de diciembre de 2015 cuando (la expresidenta) Cristina (Fernández) entregó el gobierno", afirmó.Durante su discurso, Massa también recordó a Néstor Kirchner que conoció cuando era gobernador de Santa Cruz y sostuvo que buscó "defender su caja de jubilaciones y de obras sociales" planteando la "asimetría que representa vivir en la Patagonia argentina"."Nuestra Patria está injustamente distribuida y socialmente desequilibrada, aprendí a tener una mirada alrededor del desarrollo energético y la tarea de pelear por una justa distribución de los ingresos, mejores salarios y jubilaciones", afirmó.Asimismo, se comprometió a pagarle alpara sacarlo " definitivamente de la Argentina y poner punto final a ese capitulo negro de nuestra economía que abrió Macri en 2018"."Nuestra convicción no es la de dejar a los argentinos a la buena de Dios, no es la de la Argentina dominada por la ley de la selva, es la de un Estado que proteja y cuide a los sectores más vulnerables", añadió, tras lo cual comenzó a sonar la marcha peronista que fue cantada por los presentes.Previamente, Máximo Kirchner sostuvo que "nadie que quiera arreglar los problemas de la gente anda con una motosierra en la mano" aludiendo a MIlei, y le pidió a los votantes "no dejen que los quiebren" ni pierdan "el autoestima"."Con la misma convicción, escuchen bien, con la misma convicción que me opuse al acuerdo con el FMI por las consecuencias actuales, voy a ir a votar a Sergio Massa el próximo 22 de octubre", subrayó el diputado.También recordó que el día anterior al que su padre visitó el barrio en 2003, "el Congreso derogaba las"."Parece mentira que 20 años después siguen insistiendo en decir que lo que sucedió no sucedió. Ahora se habla de un voucher, pero ese día acá también trajo de vuelta el boleto estudiantil para los pibes y pibas", señaló.Por su parte,expresó que hay que lograr que "el proyecto nacional cuyo corazón es el peronismo y el kirchnerismo se amplíe" para entrar al balotaje en las elecciones porteñas y "ganar la Ciudad de Buenos Aires" donde sostuvo que "hay que desmantelar un neoliberalismo cultural"."El campo nacional tiene permitido cualquier cosa menos bajar los brazos. No nos rindamos. El 22 de octubre demos la sorpresa a nivel local y con Sergio Masa como Presidente de Argentina", cerró Santoro.En el acto también estuvieron presentes los diputados Cecilia Moreau y Eduardo Valdés, el senador Mariano Recalde, el legislador Matías Barroteaveña y el ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus, entre otros. El 7 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Identidad Villera, en homenaje al referente del movimiento de sacerdotes que eligen dedicar su vida al trabajo en los barrios populares, Carlos Mugica quien nació en el barrio porteño de Villa Luro, esta misma fecha pero en 1930.