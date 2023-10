Narges Mohammadi celebró su Nobel de la Paz en su celda en Irán

Mohammadi fue arrestada en 13 ocasiones y condenada cinco veces a un total de 31 años de prisión y 154 latigazos.

Narges Mohammadi Premio Nobel de la Paz / Foto: AFP.

La activista iraní Narges Mohammadi, presa desde 2021, celebró en su celda de Teherán junto a otras detenidas el Premio Nobel de la Paz que obtuvo este viernes por su defensa de los derechos de las mujeres en la República Islámica, anunció su familia."Narges se enteró de que fue galardonada con el Nobel de la Paz al final de la tarde por mensajes enviados desde la sección donde están los hombres, que tienen un acceso más fácil a los teléfonos los viernes", indicó su familia en un comunicado enviado a la agencia de noticias AFP."La televisión estatal difundió la noticia retratando a Narges de manera insultante y difamatoria", apuntó. ", añadió.Con el premio a Mohammadi el Comité Noruego, que entrega el Nobel,sacudido por una serie de protestas después de que el año pasado la joven Mahsa Amini muriera bajo custodia policial por no usar correctamente el velo.s", indicó el comunicado oficial de la organización con sede en Oslo.El premio de este año, según el Comité, "tambiénLa activista y periodista de 51 años es ademásfundado por la también Premio Nobel de la Paz iraní Shirin Ebadi.Mohammadi es madre de gemelos adolescentes, fActualmente está alojada en la prisión de Evin, en Teherán.Cuando se anunció el galardón, la ONU"y la de todos los defensores de los derechos humanos encarcelados en Irán".Irán, por su parte, denunció unay criticó en un comunicado que Mohammadi "fue declarada culpable de reiteradas violaciones de la ley y que cometió actos delictivos"., dijo estaral hablar este viernes en una conferencia de prensa en París, donde vive con su padre y su hermana gemela, y agregó que este premio es "una recompensa para el pueblo iraní".también publicó un comunicado en el que declaró que la distinción representaba"Narges sabe que esto la pondrá en aprietos, pero asume ese riesgo", comentó su"Por desgracia, Narges no puede estar con nosotros para compartir este momento extraordinario", continuó el texto redactado por Rahmani, en nombre de la familia."Como siempre dice Narges: la victoria no es fácil, pero es segura", concluyó.