"Rompe la identidad del barrio", aseguran vecinos porteños contra el Código Urbanístico

Protestas en barrios porteños contra el Codigo Urbanistico.

Villa Ortúzar, Chacarita, Colegiales y Parque Chas, los barrios más afectados.

Integrantes de la, que nuclea a vecinos y vecinas de barrios porteños, aseguraron que el actual Código Urbanístico "rompe la identidad de los barrios" y pidieron este sábado a través de "semaforazos" en cuatro esquinas de la Ciudad de Buenos Aires quePasadas las 11, los vecinos se reunieron en distintos cruces importantes de la Capital con pancartas y bombos para exigir al Gobierno porteño la modificación de la norma que hoy en día está afectando barrios como Villa Ortúzar, Chacarita, Colegiales y Parque Chas, entre otros."Pedimos la modificación del Código porque está perjudicando específicamente los barrios de casa bajas, están siendo destruidos por la sobreconstrucción", dijo a Télamquien fue a protestar al cruce de las avenidas Álvarez Thomas, Elcano y Forest junto a vecinos de Villa Ortúzar, Chacarita, Colegiales y Parque Chas.Y, agregó: "El "se realizó en la intersección de las avenidas Cabildo y Crisólogo Larralde; donde se congregaron los vecinos de Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza; y en Cuenca y Nogoyá, con la participación de residentes de Villa del Parque, Villa Santa Rita y Flores, y finalmente en Córdoba y Scalabrini Ortiz, para los residentes de Palermo y Villa Crespo.La demanda a la gestión porteña contempla el pedido de ", aseguraron los organizadores.No estamos en contra de las construcciones en las avenidas pero no se pueden infiltrar en los barrios. Los barrios de casas bajas la gente los elige por la tranquilidad, no pueden imponer estos edificios", aseveró.realizó, semanas atrás, unapara denunciar "lLa norma en cuestión fuecon el propósito de ampliar los topes de altura de los futuros edificios en toda la Ciudad, sin distinciones de zonas, lo que ocasionó la aparición de construcciones en altura en barrios que tenían casas bajas.A cinco años de la aprobación, suman más de diez los proyectos presentados en la Legislatura porteña para modificar la versión del Código vigente; no obstante, losSegún los integrantes de la Red Interbarrial Buenos Aires, "", expresaron en un comunicado."Fomenta el aumento exponencial del volumen constructivo, las alturas y el avance sobre los pulmones de manzana, las líneas de frente y de retiro; el estallido de la explotación comercial, la saturación de usos del suelo y de servicios; el avance sobre los espacios verdes y la pérdida del arbolado urbano, y la destrucción del patrimonio histórico y arquitectónico de los barrios", concluyeron.