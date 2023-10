Lanzan la Fundación Juliana Gómez para dar "inclusión, contención y acompañamiento" a futbolistas

Foto: Eliana Obregón

"Elegí no morirme con vos, para hacerme inmortal" Marisa, madre de Juliana

Foto: Eliana Obregón

"Quiero que sientan que van a contar con un lugar que las apoye, las asesore, las proteja, las incluya, con el trabajo de un grupo de profesionales" Marisa, madre de Juliana

"No quiero que ninguna mamá vuelva a quedarse con los brazos vacíos" Marisa, madre de Juliana

Foto: Eliana Obregón

A un año del siniestro vial

en el patio de su casa junto a sus hermanos y ya en la adolescencia comenzó a formar parte de equipos de fútbol hasta llegar al plantel superior de Argentino de Merlo, al que representaba en el campeonato de la Primera C.En un trágico siniestro vial cuando volvía en el auto de un dirigente del club (que no había puesto un micro para el viaje de la delegación a la ciudad santafesina de Rafaela),Su pasión por jugar y estar con sus compañeras quedó trunca, al igual que todos sus sueños, y al mismo tiempo queen este incipiente proceso de profesionalización del fútbol femenino en el país.y por esa fortaleza que surge en ciertas personas de "poder construir desde el dolor", su madre Marisa se juramentó contribuir para "empezar a cambiar las cosas"."Elegí no morirme con vos, para hacerme inmortal", repite, a modo de lema de la fundación que con el nombre de su hija se presenta este domingo en un teatro del partido bonaerense de Merlo.Esta asociación sin fines de lucro, creada "con una idea de que arranque sola y luego fuera sumando una importante cantidad de apoyos", apunta a objetivos tan claros como necesarios. "Se trata de generar herramientas para acompañar el desarrollo y el crecimiento de miles de chicas que juegan al fútbol y muchas veces carecen de muchas cosas, sobre todo de contención, más allá de la actividad deportiva"."Por eso, quiero que sientan que van a contar con un lugar que las apoye, las asesore, las proteja, las incluya, con el trabajo de un grupo de profesionales", cuenta Marisa Gómez a la agencia Télam.La cita es para este domingo 8 de octubre a las 15, al cumplirse el primer aniversario de su muerte., en Colón 660 del partido de Merlo, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, con un acto de "homenaje y compromiso"."Ya venimos trabajando y vemos las necesidad de empezar a cambiar un montón de situaciones que ocurren en el fútbol femenino, tanto en los torneos de AFA, como en los de otras ligas en todo el país", señala la impulsora de la iniciativa.Y añade: "Hay malos manejos de la dirigencia, desamparo para los jugadores, hechos de violencia de género o de acoso sexual, entre otras cuestiones.Marisa Gómez comenta que "en todos estos últimos meses hemos armado la fundación que, entre otros logros ya alcanzados, cuenta con el padrinazgo del profesor Fernando Signorini, un preparador físico que es palabra mayor en el deporte., de dar una mano, para que esto marque un antes y un después en el fútbol femenino".La entidad tiene el respaldo de la(AFA), ya que su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, "abrazó" la idea y "está comprometido para darnos ese lugar de nexo con los clubes", y la encargada de Género y Equidad de la AFA, Paula Ojeda, los "acompaña en todo".El desarrollo de la Fundación Juliana Gómez ha venido avanzando y ahora ya constituida se va a poner en marcha "con un plan de acciones concretas".La entidaden su lado norte, la que fue aportada por el municipio, que apoya el proyecto mediante su intendenta, Karina Menéndez, al igual que su hermano y exjefe comunal del distrito de la zona oeste del Conurbano bonaerense, Gustavo Menéndez, actual titular del Grupo Banco Provincia.Más allá de la presencia en el acto inaugural, al que fueron invitados, expresaron su respaldo a la labor de la Fundación Juliana Gómez, el técnico campeón del mundo, el entrenador de la Selección nacional femenina, la exjudoca, el plantel de, entre otras figuras del ámbito deportivo."Es tanta la gente que tengo para agradecer, porque son muchos los que han apoyado y eso me da mucha más fuerza. No quiero que ninguna mamá vuelva a quedarse con los brazos vacíos", dice Marisa Gómez.En ese "involucrarse" para empezar con el aporte de "soluciones" a las diferentes problemáticas que afectan al fútbol femenino, la mamá de Juliana señala que "más allá de todo lo que pasó en Argentino de Merlo, donde todas las chicas se fueron, nos ocupamos de lo que sucede en otros clubes, donde hay pibas que hacen muchos esfuerzos, al igual que sus familias. Y no todas llegan a Primera, por esoEntre las ideas, tales como contar con un polideportivo propio, abrir sedes en otras ciudades del país, desarrollar actividades anexas como incorporar a las futbolistas en el Plan Fines para que completen sus estudios, para Marisa la meta principal reside "en poder llegar a esos lugares donde las chicas juegan y nadie va. Y además de llevarles una camiseta o botines, llegar con un abrazo".En principio. "Sabemos que hay muchas futbolistas que necesitan de apoyo, al margen de jugar en algún club que a veces representa su segundo hogar. Son chicas que se han criado pasando necesidades, no sólo desde lo económico, sino también desde lo afectivo y arrastrando alguna problemática. Y ahí queremos estar, en esa necesaria contención", afirma y destaca que, por estos días, "las redes sociales ayudaron a multiplicar esta iniciativa".Cargado de "sensaciones encontradas", entre el dolor infinito de la pérdida y de la presentación de la entidad, este, que generó conmoción en la opinión pública, pero especial impacto en la organización del fútbol femenino en el país, que está en vías de crecimiento.Ese día, "July" Gómez volvía junto a sus compañeras Luján Benítez, Aldana Vargas y Tatiana Corso (que sufrieron heridas), en el auto particular del dirigente Ricardo López, ya que. Y cuando circulaban por la ruta nacional 9, a la altura de la ciudad bonaerense de Baradero, volcaron, luego de una mala maniobra.Tras el fallecimiento del conductor, sucedido días más tarde,, aunque "ninguna condena puede reparar este dolor que me va a acompañar por siempre", sostiene la mujer."Gracias a Dios y en la fe me dieron las fuerzas para seguir, para perdonar. Sabía que algo tenía que hacer y hoy la fundación es una realidad, se pudo armar en casi un año, con la colaboración de algunos periodistas como Bárbara García y Norman Díaz, entre otros. Con ese juramento que tengo hacia July, de elegir no morirme con vos, para hacerme inmortal", concluyó Gómez.