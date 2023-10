Milei ajusta los detalles para el segundo debate asesorado por exmacristas

Foto: Emilio Rapetti.

Milei y Flores, con Mirtha

El candidato presidencial de la Libertad Avanza,, prepara, junto a exfuncionarios macristas, su intervención en el debate de este domingo , que tendrá entre otros ejes temáticos "trabajo" y "protección del ambiente", dos de los asuntos en los que el libertario ya anticipó controvertidas iniciativas, en tanto que mantendrá esta noche una incursión mediática en el programa de Mirtha Legrand, junto a su pareja Fátima Florez.Tras un sorteo definido por la Cámara Nacional Electoral (CNE) el libertario será el encargado de abrir el primer eje de la noche, que será "Seguridad" , seguido luego por "Trabajo y producción" y por último "Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente" Según informaron desde el espacio, el economista se preparó esta semana a través de reuniones con los principales miembros de su equipo técnico especializados en los temas en los cuales el candidato es "menos experto" y buscan continuar con "la misma línea" ya expresada el domingo pasado en el primer debate que se hizo en Santiago del Estero.De esta manera, sus asesores, que buscará polarizar sobre todo con el candidato de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa -que las encuestas muestran como los dos postulantes con más chances de acceder a una segunda vuelta- y dejando relegada a la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich.Para esto Milei contará nuevamente con el, quien en el debate del domingo pasado lo preparó para el eje "Derechos Humanos y convivencia democrática", que culminó con la controvertida declaración del libertario de que "no fueron 30 mil los desaparecidos" por la dictadura.En materia de, Milei mantuvo reuniones con, quien será la eventual titular del Ministerio de "Capital Humano", una cartera que crearía Milei en caso de ganar las elecciones y que englobaría las secretarías de Trabajo, Educación, Salud y Niñez.En el árealo está preparando quien sería el secretario de Trabajo,que fue anunciado por el líder de LLA el domingo pasado, poco antes del inicio del debate en Santiago del Estero.Desde el espacio libertario destacaron que Morón fue quién "logró la sanción de la Ley 27.348 complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo" y "la redacción del anteproyecto de Ley de Protección y Prevención Laboral".La modificación a esa ley perseguía el objetivo de reducir la "litigiosidad" en materia de riesgos del trabajo y fue apoyada abiertamente en su momento por el expresidente Mauricio Macri.Según indicaron fuentes del espacio,, y ahora es uno de los que diseña una iniciativa similar que planea presentar desde La Libertad Avanza.Por último, en el ejemantiene reuniones con Pettovello y además con, un emprendedor y "experto en programas de crecimiento urbano".Todo indicaría, en función de quienes son sus asesores, que el economista profundizará durante el debate sus lineamientos en favor de una "flexibilización laboral" y desregulación de las principales leyes en materia de trabajo, lo que ya cosechó el repudio de la CGT.Otro tema de este domingo en el que Milei puede brindar polémicas declaraciones es el deSemanas atrás, en el marco de su exposición ante el Congreso Económico Argentino, le preguntó al públicoy afirmó en reiteradas ocasiones que el calentamiento global "es otras de las mentiras del socialismo".Los miembros cambiemistas en las filas libertarias ya no son una sorpresa: esta semana Macri hizo una vez más guiños a Milei sobre una posible alianza de Juntos por el Cambio (JxC) con LLA en el Congreso y desató la furia en su frente interno: "Si no llegamos, espero que nuestra coalición apoye las reformas razonables", dijo el exmandatario en una exposición en el exterior.La candidata a presidenta del espacio, Patricia Bullrich, calificó de "no convenientes" estos dichos de Macri cuando "hay una lucha diferente" frente a las próximas elecciones generales.Además de la alineación con Macri, y en otro claro de gesto desafiante hacia Bullrich,La mayoría de los empresarios que participaron del encuentro señalaron que la posición del economista "es conocida", mientras que otros manifestaron que fue "muy claro" y "gustó" y algunos pidieron "tener calma, más en periodos electorales que generan una lógica incertidumbre".Entre los empresarios presentes estuvo Fabián Kon (Banco de Galicia) Patricio Supervielle (Supervielle), Rubén Arrigoni (First), Sebastián Bagó (Bagó), Ariel Sbdar (Cocos Capital), Bettina Bulgheroni (Pan American Energy), Anna Cohen (Cohen Aliados Financieros) y Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, que llegó más tarde porque primero se quedó a escuchar a Bullrich en el Coloquio de IDEA.También participaron Guillermo Cerviño (Comafi), Martín Pereda, Ignacio Viale y Rodrigo Fernández Pietro, entre otros.Una de las presencias que llamó la atención fue la del exdirector del banco HSBC y miembro del equipo técnico de Juntos por el Cambio,Su asistencia no pasó desapercibida y fue el propio Milei quien al ingresar, entre saludos y risas, le dijo:, según un video de ese momento que se viralizó en redes sociales.Después de este intercambio, Marino dijo a la prensa que "no se entiende cómo va a gobernar" el candidato en caso de ganar las elecciones y "cómo va a llegar acuerdos" con los distintos sectores.Antes del debate, Milei aparecerá en la noche del sábado junto a su pareja, la imitadora Fátima Florez, en el regreso televisivo de la conductora Mirtha Legrand por la pantalla de El Trece.La pareja grabó el viernes la reunión que se transmitirá en la temporada 55 del ciclo televisivo que protagoniza la histórica conductora argentina, en la misma mesa donde -según indicó el propio Milei- se conocieron en persona por primera vez el año pasado.Milei fue quien anunció la relación tras haber obtenido la victoria en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).Tras el anuncio de esta emisiónLa actual pareja del economista le reprochó en ese encuentro al exministro de Cultura porteño durante la gestión de Mauricio Macri,, por haber relativizado la magnitud del terrorismo de Estado:, dijo Florez.